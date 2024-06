Affronta il CALDO ESTIVO con il Condizionatore Hisense in PROMO su eBay

L’estate è praticamente arrivata e, per non farti trovare impreparato al grande caldo, ti consigliamo di approfittare il prima possibile della promozione sul Condizionatore Hisense Halo! Oggi è disponibile su eBay a soli 292 euro con uno sconto del 10% da sfruttare applicando il codice promo VACANZE24 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cogli al volo dell’offertona, gli articoli sono in esaurimento!

Condizionatore Hisense Halo: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Condizionatore Hisense Halo è un alleato perfetto per affrontare le calde giornate estive e rinfrescarsi al meglio in casa.

Grazie alle sue funzionalità smart, è possibile gestirlo comodamente dentro e fuori casa con un dispositivo mobile e una connessione Wi-Fi. ConnectLife è l’app da scaricare e disponibile sia per iOS che per Android: è semplicissima da usare ed è dotata di un’interfaccia intuitiva che permette di controllare il climatizzatore ovunque tu sia.

Il dispositivo si caratterizza per la tecnologia di pulizia brevettata da Hisense che assicura il massimo delle prestazioni dell’unità interna ed esterna. Il processo di auto-pulizia tramite ciclo di congelamento, sbrinamento e asciugatura ad alte temperature rimuove polvere, batteri dalle unità in modo semplice ed efficace per mantenere il condizionatore pulito e sicuro. Questa funzione Self-Clean si attiva da telecomando ed è utilizzabile in qualsiasi momento.

La modalità di utilizzo è semplicissima e, allo spegnimento del climatizzatore, la ventola interna continua a lavorare per 30 secondi asciugando la condensa al fine di prevenire la formazione di muffa, mentre la speciale vernice sull’evaporatore intensifica la funzione di eliminazione dei batteri.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.