Agenzia delle Entrate, la notifica urgente sta arrivando a tutti gli utenti

L’Agenzia delle Entrate ha rinnovato la propria area riservata, accessibile tramite SPID, Carta d’Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi, introducendo una homepage intelligente capace di riconoscere la tipologia di utente collegato, sia esso un privato, un titolare di partita IVA o un intermediario, e di adeguare di conseguenza le funzionalità mostrate.

Per i cittadini, la schermata principale mostra ora solo i servizi effettivamente utilizzabili, ordinati per frequenza d’uso: la consultazione del Cassetto fiscale o l’accesso alla dichiarazione precompilata diventano immediati, con un vantaggio concreto in termini di rapidità ed eliminazione di voci superflue.

Agenzia delle Entrate: cosa sta accadendo

Anche per le partite IVA il sistema riconosce le esigenze specifiche dell’attività economica, dando accesso rapido a fatturazione elettronica, consultazione dei crediti IVA, gestione dei rimborsi e comunicazioni relative a VIES e ISA. I professionisti e gli intermediari, come commercialisti, CAF e consulenti del lavoro, trovano invece in primo piano gli strumenti più utilizzati per la propria categoria.

Sul fronte della sicurezza digitale, ogni utente può ora consultare un registro dettagliato degli ultimi dieci accessi all’area riservata, completo di data, ora e provider utilizzato per l’autenticazione. A questo si affianca un controllo puntuale sulle deleghe rilasciate, sia a familiari sia a professionisti, con la possibilità di revocarne l’efficacia in qualsiasi momento e di tracciare digitalmente ogni operazione svolta.

Il cambiamento più significativo riguarda però il Cassetto fiscale, che abbandona la funzione di semplice archivio statico per diventare uno strumento di monitoraggio vivo dell’intero ciclo di vita degli atti fiscali. La nuova sezione “L’Agenzia scrive” permette di consultare online gli avvisi di liquidazione collegati alle agevolazioni prima casa e alle imposte sui finanziamenti, gli avvisi di accertamento parziale automatizzati secondo l’articolo 41-bis del D.P.R. 600/1973, e i relativi provvedimenti di autotutela totale o parziale.

Per ciascun atto è ora possibile monitorare in tempo reale lo stato della pratica, seguendo ogni fase amministrativa: notifica, pagamenti, ricorsi, definizioni, annullamenti in autotutela e sentenze definitive. Dalla stessa interfaccia si possono gestire pagamenti online tramite addebito su conto corrente, richieste di rateizzazione con calcolo automatico di rate e interessi, e l’invio di chiarimenti o istanze di autotutela tramite il servizio Civis, allegando la documentazione necessaria.

Tra gli errori più comuni da evitare con il nuovo sistema, l’Agenzia segnala di non dimenticare di aggiornare email e numero di cellulare, pena la mancata ricezione delle notifiche importanti, e di prestare attenzione alla differenza tra la data di giuridica notifica di un atto, rilevante ai fini delle scadenze, e la semplice data di pubblicazione nell’area privata. Anche la delega agli intermediari, ricordano dall’Agenzia, non copre automaticamente ogni documento: la supervisione resta comunque un compito della parte interessata.

Il passaggio da archivio a strumento dinamico comporta vantaggi pratici non secondari: una vigilanza rafforzata sulle scadenze, la riduzione di errori e pagamenti duplicati, e un miglior controllo per gli studi professionali che gestiscono contemporaneamente più posizioni clienti. Monitorare periodicamente la sezione “L’Agenzia scrive” e la cronologia amministrativa di ogni atto resta, in questo nuovo assetto, il modo più efficace per non farsi cogliere impreparati da scadenze, cartelle o controlli.

Per chi ha già pendenze aperte con il fisco, il nuovo Cassetto fiscale rende molto più semplice tenere sotto controllo l’intero iter delle cartelle esattoriali: dalla prima notifica fino all’eventuale definizione agevolata, passando per richieste di rateizzazione configurabili direttamente online, con calcolo automatico di numero di rate, interessi e scadenze, oltre alla creazione automatica dei modelli F24 necessari per il versamento. Un flusso che in passato richiedeva spesso il passaggio fisico allo sportello o l’intermediazione di un professionista, e che oggi si può gestire quasi interamente da remoto.

Resta comunque fondamentale, avvertono dall’Agenzia, non abbassare la guardia sui tempi di reazione: ogni atto pubblicato nella sezione “L’Agenzia scrive” avvia comunque i termini di legge per pagamenti, adesioni o ricorsi a partire dalla data di notifica giuridica, indipendentemente da quando l’utente decida effettivamente di consultare l’area riservata.

Per questo la raccomandazione più ricorrente resta quella di abituarsi a controlli periodici, magari settimanali, piuttosto che affidarsi solo alla memoria o alle comunicazioni cartacee, ormai sempre più residuali nel rapporto tra cittadino e fisco.