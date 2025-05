Aggiorna la tua rete domestica con il Router Tenda a prezzo stracciato (-35%)

Da oggi puoi aggiornare la tua rete domestica con un dispositivo di ultima generazione: il router Tenda RX12 Pro, compatibile con il WiFi 6, è ora disponibile su Amazon con uno sconto del 35%. Un prezzo che scende a soli 41 euro rappresenta un’opportunità unica per migliorare la connessione senza gravare sul budget.

Potenza e velocità al servizio della tua rete

Il Tenda RX12 Pro si distingue per la compatibilità con lo standard WiFi 6 (802.11ax), una tecnologia che garantisce prestazioni superiori. Con una velocità di trasferimento dati fino a 2402 Mbps sulla banda 5 GHz e 574 Mbps su quella 2,4 GHz, questo router è l’ideale per attività come lo streaming in alta definizione, il gaming online e il download di file di grandi dimensioni. Anche in presenza di più dispositivi connessi contemporaneamente, le performance restano elevate.

Grazie alle sue cinque antenne esterne da 6 dBi e alla tecnologia Beamforming, il segnale wireless viene direzionato in modo intelligente verso i dispositivi collegati, migliorando la stabilità e la portata della connessione. Tuttavia, è bene considerare che la presenza di ostacoli fisici, come pareti spesse, o distanze elevate potrebbe influenzare la qualità del segnale.

Espandibilità e versatilità

Un’altra caratteristica che rende il Tenda RX12 Pro particolarmente interessante è la funzionalità Wi-Fi+. Questa permette di integrarlo con altri sistemi Mesh Tenda WiFi 6, come i modelli MX12 e MX15, per garantire una copertura uniforme anche in abitazioni di grandi dimensioni. Inoltre, il dispositivo può essere configurato in diverse modalità operative, funzionando sia come access point che come extender WiFi, adattandosi così a diverse esigenze di rete.

Configurare il Tenda RX12 Pro è un’operazione semplice e intuitiva, grazie all’interfaccia web o tramite l’app mobile dedicata. Tra le funzionalità avanzate spiccano la possibilità di creare reti per ospiti, programmare gli orari di attività WiFi e gestire il controllo parentale, il tutto pensato per essere facilmente utilizzabile anche dagli utenti meno esperti.

La sicurezza è un altro punto di forza: il supporto per WPA3, IPv6 e VPN garantisce una protezione efficace dei dati trasmessi, offrendo un livello di affidabilità che soddisfa anche gli utenti più esigenti.

Non solo prestazioni: il Tenda RX12 Pro si distingue anche per l’attenzione all’efficienza energetica. La funzione Target Wake Time (TWT) riduce il consumo energetico dei dispositivi connessi, contribuendo a una gestione più sostenibile della rete domestica. Inoltre, il design compatto lo rende discreto e facile da collocare in qualsiasi ambiente.

Approfitta di questa opportunità per migliorare la tua connessione di casa con il router Tenda RX12 Pro. Oggi è disponibile a soli 41 euro con uno sconto bomba del 35%. Un prodotto che combina potenza, versatilità e risparmio, pensato per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.