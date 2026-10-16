Aggiornamento Codice della Strada: scatta il nuovo obbligo per i guidatori

La novità è prevista dall’articolo 68 e si aggiunge all’obbligo del casco omologato. L’obiettivo è chiaro: limitare le conseguenze degli incidenti ad alta velocità. Ma tra gli appassionati delle due ruote il dibattito è già acceso, tra chi parla di misura necessaria e chi teme nuovi costi, dubbi pratici e controlli più rigidi.

Il nuovo obbligo scatterà quando si viaggia su autostrade e strade extraurbane principali, comprese le tratte di raccordo e molte tangenziali urbane considerate strade ad alto scorrimento. Restano fuori, almeno secondo l’attuale formulazione della norma, la normale circolazione in città e le strade secondarie, dove continuerà a valere l’obbligo del casco.

La scelta nasce da un dato molto concreto: a velocità elevate, anche una semplice scivolata può provocare lesioni serie a mani, schiena e colonna vertebrale. Spesso sono proprio mani e dorso le prime parti del corpo a finire sull’asfalto. Da qui la decisione di alzare il livello minimo di protezione richiesto. Il punto, però, è anche pratico.

Tra i motociclisti c’è chi si chiede cosa succeda se si esce di casa senza pensare di prendere una tangenziale e poi ci si ritrova a farlo per necessità. “A questo punto sarebbe più logico renderli obbligatori sempre”, osservano alcuni. Altri tagliano corto: meglio tenere guanti e paraschiena nel bauletto o nello zaino, pronti all’uso.

Conducenti e passeggeri: le nuove regole valgono per entrambi

La misura riguarda tutti i conducenti di motoveicoli e anche i passeggeri, senza differenze tra chi usa la moto ogni giorno e chi la prende solo nel fine settimana. In sostanza, se si viaggia in due su un tratto autostradale o su una strada extraurbana principale, entrambi dovranno indossare le protezioni previste.

Un motociclista si prepara a partire indossando guanti e paraschiena, le protezioni al centro delle nuove regole del Codice della strada.

È un passaggio importante, perché finora l’abbigliamento del passeggero veniva spesso lasciato alla scelta personale o familiare. Con le nuove regole, invece, chi guida dovrà assicurarsi che anche chi siede dietro abbia guanti omologati e protezione per la schiena. Dopo un controllo non basterà dire che “il passeggero non li aveva con sé”. La norma segue una strada già battuta in altri Paesi europei.

In Francia, per esempio, i guanti certificati CE sono obbligatori dal 2016 per conducente e passeggero su tutte le strade. In Belgio le regole sono ancora più estese e prevedono anche giacca a maniche lunghe, pantaloni lunghi e calzature che coprano le caviglie. L’Italia sceglie una linea legata soprattutto ai tratti veloci: una via di mezzo, ma destinata comunque a cambiare molte abitudini.

Omologazioni e livelli di protezione: cosa dovrà chiarire il decreto del Mit

Restano ancora da fissare i dettagli tecnici. Le caratteristiche dei guanti omologati e del paraschiena saranno definite da un provvedimento successivo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che dovrà indicare livelli di protezione, requisiti minimi e criteri per riconoscere i dispositivi in regola. Non è un dettaglio da poco. Sul mercato dell’abbigliamento moto ci sono prodotti molto diversi: guanti estivi traforati, modelli in pelle con rinforzi, protezioni dorsali inserite nelle giacche, paraschiena separati da indossare sotto il capo tecnico. Sarà il decreto attuativo del Mit a dire quali saranno validi ai fini della norma.

Nell’attesa, il riferimento più probabile resta quello delle certificazioni europee già usate per l’abbigliamento tecnico da moto. Per i motociclisti, quindi, conteranno etichette e sigle di omologazione, non solo la presenza materiale della protezione. Un guanto qualsiasi, magari pesante ma senza certificazione, potrebbe non essere sufficiente. E nei controlli su strada questa differenza peserà.

Sanzioni, responsabilità del conducente ed esenzioni previste

Se le protezioni non vengono indossate, la responsabilità potrà ricadere sul conducente, anche quando a esserne privo è il passeggero. Il principio è lo stesso già previsto per altri obblighi di sicurezza: chi guida deve verificare che il veicolo e le persone trasportate rispettino le regole del Codice. Le sanzioni saranno applicate dagli organi di controllo secondo il nuovo quadro normativo e i provvedimenti collegati. Per gli aspetti più pratici, però, sarà decisivo il testo attuativo del ministero, chiamato a chiarire anche come controllare sul posto l’idoneità di guanti e paraschiena.

Non è un aspetto marginale: un controllo in autostrada o in tangenziale deve poggiare su criteri semplici e riconoscibili. Sono previste anche alcune esenzioni. L’obbligo non si applicherà ai veicoli a tre o quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa o di cellula di sicurezza pensata per proteggere gli occupanti in caso di urto. Per le moto tradizionali, invece, la strada è tracciata: sulle tratte veloci il solo casco non basterà più. E molti motociclisti dovranno rivedere il proprio equipaggiamento prima di partire.