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Se hai uno smartphone Samsung tra i più recenti, vale la pena controllare le notifiche di sistema in questi giorni: l’aggiornamento novembre Samsung Galaxy è in distribuzione globale e porta con sé una delle patch di sicurezza più sostanziose degli ultimi mesi. Si parla di 179 vulnerabilità corrette in un colpo solo, un numero che rende questo update particolarmente importante per chi tiene alla protezione dei propri dati. Il rilascio è partito dalla Corea del Sud e si sta estendendo progressivamente agli altri mercati, Italia inclusa.

Quali dispositivi ricevono la patch di novembre 2026

La prima cosa da chiarire è che l’aggiornamento non riguarda soltanto i modelli citati più spesso nelle ultime ore. La lista dei dispositivi coinvolti è più ampia di quanto sembri.

Ricevono la patch di novembre 2026:

Galaxy Z Fold8 , Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8 — i pieghevoli di ultima generazione

, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8 — i pieghevoli di ultima generazione Galaxy S24 , S24+ e S24 Ultra

, S24+ e S24 Ultra Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra

Galaxy Tab S10+ e Tab S10 Ultra

In pratica, Samsung sta aggiornando contemporaneamente flagship di fascia alta e tablet premium. Per il Galaxy S26, la versione firmware distribuita in Corea è la S942NKSS6BZK1, con un peso di circa 510 MB. La data di rilascio ufficiale confermata da Samsung è il 9 novembre 2026, con un livello di patch di sicurezza datato 5 novembre 2026.

L’aggiornamento novembre Samsung Galaxy: cosa contengono le 179 correzioni

Il numero 179 non è casuale e merita qualche spiegazione. Le vulnerabilità corrette arrivano da due fonti distinte, con pesi molto diversi.

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155 fix provengono da Google e riguardano il sistema operativo Android in senso lato. I restanti 24 sono correzioni proprietarie di Samsung, pensate per i componenti software specifici dei dispositivi Galaxy. Di queste 24, Samsung ha reso note pubblicamente i dettagli di 17, mentre 7 restano riservate — una pratica comune nel settore per evitare che i dettagli tecnici diventino una guida per chi vuole sfruttare le falle prima che tutti abbiano aggiornato.

Il dato più rilevante è quello delle 20 correzioni classificate come critiche, tutte provenienti dal pacchetto Google. Una vulnerabilità critica, in termini tecnici, è quella che può essere sfruttata da remoto senza che l’utente faccia nulla di sbagliato — nessun clic su link sospetti, nessuna app installata male. Bastano le condizioni giuste per esporre il dispositivo.

Sul fronte Samsung, le patch coprono aree molto concrete della vita quotidiana dello smartphone:

Chipset Exynos e modem — il cuore del dispositivo

Bootloader — il componente che avvia il sistema

Validazione degli input e buffer overflow — due categorie di bug che possono permettere l’esecuzione di codice malevolo

App di sistema come Dialer, Contatti e Messaggi

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Quest’ultimo punto è particolarmente interessante: le app preinstallate come la rubrica e il gestore SMS sono spesso sottovalutate dal punto di vista della sicurezza, ma gestiscono dati sensibili ogni giorno.

Come verificare se l’aggiornamento è già disponibile sul tuo dispositivo

Il rollout di un aggiornamento Samsung avviene per ondate: prima la Corea del Sud, poi gli altri mercati asiatici, quindi Europa e resto del mondo. Non tutti i dispositivi ricevono la notifica nello stesso momento, anche all’interno dello stesso paese.

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Secondo quanto riportato da diverse fonti tech italiane nelle ultime ore — tra cui segnalazioni del 20, 23 e 24 novembre 2026 — la distribuzione è attiva anche in Italia per i modelli della famiglia Z Fold8, Z Flip8 e S24. Se non hai ancora ricevuto la notifica automatica, puoi controllare manualmente dalle impostazioni del tuo Galaxy: la sezione dedicata agli aggiornamenti software si trova generalmente nelle impostazioni di sistema, sotto la voce relativa alle informazioni sul telefono. Il percorso esatto può variare leggermente a seconda del modello e della versione di One UI installata.

Vale la pena ricordare che Samsung consiglia di effettuare l’aggiornamento collegati a una rete Wi-Fi, dato che il pacchetto può pesare anche oltre 500 MB come nel caso dell’S26. Conviene anche assicurarsi di avere la batteria carica almeno al 50% prima di avviare il processo.

Perché questo aggiornamento è più urgente del solito

Le patch mensili di Android sono una routine consolidata, ma non tutte hanno lo stesso peso. Quella di novembre 2026 si distingue per la presenza di 20 vulnerabilità critiche — una cifra elevata rispetto alla media — e per la vastità dei componenti coinvolti, dal modem alle app di comunicazione quotidiana.

Chi usa il proprio Galaxy per lavoro, per operazioni bancarie o semplicemente per gestire comunicazioni personali ha un motivo concreto per non rimandare. I dettagli tecnici dell’aggiornamento sono consultabili direttamente nel Samsung Mobile Security Bulletin ufficiale, dove Samsung pubblica ogni mese la lista completa delle CVE — ovvero le vulnerabilità catalogate — risolte nei propri dispositivi.

Tenere aggiornato il proprio smartphone non è mai stato solo una questione di funzionalità nuove o interfacce migliorate. Con una patch come questa, è soprattutto una questione di protezione concreta, quotidiana, per i dati che portiamo sempre in tasca.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.