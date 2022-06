Aggiornate Google Chrome prima che sia troppo tardi!

Google ha rilasciato la versione 102.0.5005.115 di Chrome per Windows, Mac e Linux, e la CISA invita immediatamente gli utenti e gli amministratori ad applicare l’aggiornamento il prima possibile. Secondo infatti quanto rilevato dalla Cybersecurity and Communications Infrastructure Security Agency, infatti, nel noto browser sono presenti al momento alcune vulnerabilità che un utente malintenzionato può sfruttare per assumere il controllo di un sistema interessato.

Questa versione di Chrome, la 102.0.5005.115, risolve infatti le sette falle di sicurezza presenti nel codice, di cui quattro classificate nella categoria “ad alto rischio”. Nello specifico, sempre secondo la CISA, uno (CVE-2022-2007) consente l’esecuzione di un codice remoto attraverso il livello di memoria del browser, un altro (CVE-2022-2008) l’accesso alla memoria out-of-bound in WebGL, mentre le altre due riguardano la lettura out-of-bound in fase di composizione e ANGLE, una tecnologia proprietaria Google.

Per il resto, non ci sono ulteriori informazioni in proposito. L’unica cosa da fare è quindi quella di correre ad aggiornare Chrome all’ultima versione

Per verificare se avete ricevuto l’aggiornamento andate alla voce Informazioni nel menu del browser, in caso contrario cercate di avviare il download o fare molta attenzione in attesa che arrivi. Per il resto è sempre opportuno dotare il proprio PC di un buon antivirus, come ad esempio il Norton 360 Premium, che in questo momento è in super offerta a 44,99€ per un anno, praticamente scontato del 57% sul prezzo di listino.