"Aggiungimi su WhatsApp" sembra un'innocua chiamata ma è la truffa perfetta

Una semplice richiesta di continuare una conversazione su WhatsApp può sembrare del tutto normale, ma alcuni dettagli meritano attenzione prima di rispondere a uno sconosciuto.

Dietro la frase “Aggiungimi su WhatsApp” possono nascondersi situazioni molto diverse da quelle che appaiono al primo contatto. Tra chiamate inattese e profili che sembrano credibili, riconoscere alcuni segnali può evitare conseguenze spiacevoli. Ecco quali precauzioni adottare quando qualcuno insiste per spostare la conversazione.

Il primo aggancio: perché i truffatori vogliono portarvi su WhatsApp

Tutto comincia spesso con una chiamata breve, uno squillo da un numero sconosciuto o un messaggio generico: “Ciao, posso parlarti?”, “Ho trovato il tuo numero”, “Ti aggiungo su WhatsApp?”. Il tono è studiato per sembrare normale, quasi casuale. Chi risponde viene spinto su una piattaforma dove il truffatore può giocarsi meglio la parte: foto profilo, vocali, documenti, link. Tutto serve a sembrare credibile.

A volte si presenta come selezionatore per un lavoro da remoto, altre come consulente finanziario, corriere o conoscente incontrato online. “Mi ha scritto come se sapesse già chi fossi”, raccontano spesso le vittime nelle segnalazioni raccolte dalle autorità. È proprio questo il punto: creare confidenza in pochi minuti.

Su WhatsApp la conversazione diventa più personale, più difficile da leggere per chi non ha competenze tecniche e spesso anche più complicata da chiudere. Quel contatto entra nella sfera quotidiana dell’utente. Da lì possono partire richieste di dati, piccoli pagamenti, codici ricevuti via SMS o inviti a cliccare su pagine esterne.

Numeri falsi, messaggi automatici e voci AI: cosa c’è dietro la chat

Dietro un messaggio come “Aggiungimi su WhatsApp” può esserci una persona in carne e ossa. Ma sempre più spesso c’è un sistema organizzato fatto di numeri virtuali, profili creati in serie e risposte automatiche. I numeri possono avere prefissi italiani o stranieri, senza che questo dica davvero dove si trovi chi scrive. Alcuni vengono comprati online, altri appartengono ad account già compromessi.

Negli schemi più recenti compaiono anche voci generate dall’AI: audio brevi, frasi esitanti, toni rassicuranti. Non serve parlare a lungo. Bastano dieci secondi per sembrare reali. Le tecniche cambiano: messaggi preregistrati, chatbot che rispondono a parole chiave, immagini profilo rubate dai social. Cambia anche l’esca, a seconda della vittima: un guadagno facile, un pacco bloccato, una collaborazione pagata, una conoscenza sentimentale.

Secondo le campagne informative della Polizia postale, il passaggio più rischioso arriva quando viene chiesto di condividere un codice, scaricare un’app o completare una “verifica” su un sito esterno. È lì che la truffa smette di essere una semplice chat e diventa un furto.

Prima di rispondere: i controlli da fare e quando segnalare

Prima di rispondere a chi chiede di essere aggiunto su WhatsApp, meglio fermarsi un attimo. Il numero è salvato in rubrica? La persona dice chiaramente nome, cognome e motivo del contatto? La richiesta arriva dopo una chiamata muta o da un prefisso insolito? Sono segnali da non ignorare.

Se il contatto parla di soldi, lavoro, investimenti, pacchi o codici di sicurezza, è meglio non cliccare su link e non inviare documenti. Una verifica semplice è usare un canale già noto: il sito ufficiale della banca, il numero dell’azienda, l’email certificata del servizio. Non quello indicato nella chat.

Su WhatsApp si può bloccare il profilo, segnalarlo dall’app e cancellare la conversazione dopo aver salvato eventuali prove utili. In caso di perdita di denaro, furto di account o invio di documenti, la segnalazione alla Polizia postale va fatta il prima possibile, allegando screenshot, numeri, orari e link ricevuti. La regola pratica resta una: se uno sconosciuto insiste per spostare tutto su WhatsApp e mette fretta, la risposta migliore è non entrare nella conversazione.