Agon, il mouse da gioco che offre prestazioni WOW con pochi spicci

Il mouse da gioco Agon by AOC AGM700 è progettato per offrire prestazioni di livello superiore e una personalizzazione completa per soddisfare le esigenze dei giocatori più appassionati. Con una gamma di funzionalità avanzate, tra cui una sensibilità DPI elevata, interruttori Omron, effetti RGB e peso regolabile, questo mouse ti consente di ottenere precisione, velocità e comfort durante le tue sessioni di gioco. Il tutto al prezzo irrisorio di 13€ su Amazon.

Sensibilità DPI elevata:

Il mouse AGM700 offre una sensibilità DPI regolabile fino a 16.000, consentendoti di adattare la velocità del cursore alle tue esigenze. Puoi selezionare una sensibilità più bassa per una precisione estrema durante gli spari mirati o aumentare la sensibilità per una rapida navigazione attraverso l’interfaccia di gioco. Con la possibilità di personalizzare i livelli DPI, hai il controllo completo sulle tue prestazioni di gioco.

Gli interruttori Omron integrati nel mouse AGM700 offrono una risposta rapida e una durata eccezionale. Questi interruttori sono progettati per resistere a un intenso utilizzo e offrire una risposta tattile precisa. La loro durabilità ti consente di godere di un’esperienza di gioco affidabile e di lunga durata.

Il mouse AGM700 presenta effetti RGB personalizzabili che ti permettono di scegliere tra una vasta gamma di colori e schemi luminosi, impostazioni di sensibilità DPI attraverso le diverse personalizzare e strumenti per adattare il peso del mouse alle tue preferenze. Questa personalizzazione ti consente di ottenere una sensazione di controllo ottimale durante le sessioni di gioco più intense.

Il mouse da gioco Agon by AOC AGM700 è un compagno ideale per i giocatori che cercano prestazioni di livello superiore e una personalizzazione completa. Con la sua sensibilità DPI elevata, gli interruttori Omron, gli effetti RGB personalizzabili e il peso regolabile, questo mouse offre prestazioni precise, durata eccezionale e un’estetica personalizzabile. Compralo al prezzo irrisorio di 13€ su Amazon, le spedizioni sono gratis.

