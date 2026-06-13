AI, hanno provato a fare queste domande e si sono ritrovati sconti incredibili sui voli: nessuno ha trovato prezzi migliori

Piattaforme online e motori di ricerca tradizionali non sono più gli unici strumenti: bastano i prompt giusti per ottenere informazioni sui voli e trovare offerte che spesso superano qualsiasi ricerca manuale

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