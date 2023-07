Aigostar, lampadina smart WiFi E27 vintage, SCONTO SHOCK DEL 98%

Le lampadine smart WiFi Aigostar E27 offrono una soluzione moderna e conveniente per l’illuminazione domestica. Con il loro design vintage Edison e le funzionalità smart, queste lampadine ti consentono di controllare e personalizzare l’illuminazione della tua casa in modo facile e intuitivo.

Oggi hai l’occasione per assicurartene una (o farne scorta) a un prezzo assurdo, visto che costa appena 5€ col megasconto del 98%. tra quello base sul prezzo di listino e coupon del 50% applicato a un articolo per ordine al momento del checkout. Le spedizioni sono gratis via Prime.

Design vintage e illuminazione regolabile a soli 5€

Le lampadine Aigostar E27 presentano un design vintage Edison, che dona un tocco di classe e stile ai tuoi ambienti. La loro forma classica si adatta perfettamente a lampade a sospensione, lampadari o applique, aggiungendo un elemento decorativo al tuo arredamento. Inoltre, queste lampadine sono dimmerabili e offrono una vasta gamma di temperature di colore da 2700K a 6500K.

Puoi regolare l’intensità e la tonalità della luce per creare l’atmosfera desiderata in ogni stanza della tua casa, che si tratti di una luce calda e accogliente per una serata rilassante o di una luce brillante e vivace per una festa. Le lampadine sono dotate di connettività WiFi, che consente il controllo remoto tramite l’app dedicata. Puoi accendere, spegnere, regolare l’intensità e la temperatura della luce direttamente dal tuo smartphone, ovunque tu sia.

Inoltre, le lampadine sono compatibili con gli assistenti vocali come Alexa di Amazon e Google Home. Puoi controllare le luci semplicemente utilizzando comandi vocali, rendendo l’esperienza ancora più intuitiva e senza bisogno di utilizzare il tuo smartphone.

Dulcis in fundo, grazie alla tecnologia a LED, queste lampadine hanno una lunga durata di vita. Puoi goderti l’illuminazione di qualità per un lungo periodo di tempo senza preoccuparti di sostituirle frequentemente. Prendila subito, allora, mentre costa appena 5€ ed è scontata addirittura del 98%. Le spedizioni sono gratis via Prime.

