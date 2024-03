AirPods 2 Amazon manda il prezzo in BRICIOLE con lo sconto del 27%

Nonostante gli anni (e le edizioni più recenti) i “vecchi” Apple AirPods 2 continuano a essere molto ricercati dai fan dell’azienda di Cupertino, che li considera tutt’ora forse i migliori auricolari della serie. A chi non e possiede ancora un paio, ma ambisce ad averli, segnaliamo che oggi su Amazon la versione con custodia di ricarica via cavo è disponibile a soli 109€. Proprio così, è tutto vero: le AirPods 2 a un prezzo incredibile, con uno sconto pari al 20%. E con le spedizioni sono gratuite grazie a Prime.

Apple AirPods 2 in sconto su Amazon ma ancora per pochi giorni

Come più volte scritto su queste pagine, gli AirPods 2 sono la soluzione perfetta per chi ama ascoltare musica, guardare film o partecipare a lezioni online, perché grazie alla loro connettività wireless, offrono un’esperienza di utilizzo senza restrizioni e estremamente comoda. In più sono in grado di restituirti una qualità audio straordinaria, complice opzioni come la cancellazione attiva del rumore, per un livello di immersione sonora adatta a tutti, perfino agli utenti più esigenti.

Il loro utilizzo è super semplice: appena li togli dalla custodia di ricarica sono già pronti per il tuo iPhone, Apple Watch, iPad o Mac, e dopo un primo avvio si accendono automaticamente e restano sempre connessi, capiscono quando li indossi e si mettono da soli in pausa quando li togli grazie ai sensori ottici e agli accelerometri di movimento che rilevano il contatto con l’orecchio.

Gli AirPods (seconda generazione), in definitiva, sono uno di quei gioiellini che proprio non possono mancare nell’ecosistema di prodotti della mela morsicata. Non aspettare oltre, approfitta dell’offerta di oggi su Amazon e fai tuoi gli Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione), a soli 109€. Spedizioni rapide, sicure e gratis, garantite dai servizi Prime.

