AirPods 2a gen: SVENDITA totale su eBay per le cuffie TWS di Apple

I Cyber edays non smettono di stupire con offerte davvero incredibili come quella di oggi sulle AirPods di seconda generazione di Apple, incredibilmente in offerta su eBay a un prezzo molto conveniente. Infatti, con uno sconto del 33% a cui si aggiungono anche le spedizioni rapide e completamente gratuite, quest’oggi ti bastano appena 114€ per mettere le mani sulle ottime cuffie true wireless del colosso hi-tech di Cupertino.

Apprezzate da milioni di utenti in tutto il mondo, le cuffie sono diventate ormai un simbolo di qualità e design.

Le AirPods di seconda generazione sono in offerta su eBay a prezzo d’oro

Con un impianto audio sapientemente ottimizzato dagli ingegneri Apple che ti permette di ascoltare tutti i brani ad altissima qualità, le cuffie true wireless integrano numerose funzionalità avanzate di cui non potrai fare più a meno. Oltre alla piena integrazione con tutti i dispositivi realizzati dalla compagnia hi-tech – le puoi utilizzare per ascoltare la musica su iPhone, Mac, iPad e anche Apple Watch -, le AirPods di seconda generazione godono della presenza di una validissima tecnologia di cancellazione attiva del rumore: quando è attiva, infatti, tutti i rumori di sottofondo vengono automaticamente rimossi per fare spazio solo alla musica.

Come se non bastasse, le cuffie true wireless di seconda generazione sono perfettamente integrate con Siri – ti basta una pressione prolungata sulle cuffie per attivarla -, c’è il supporto ai comandi touch e sono anche perfette per le conversazioni telefoniche.

Non perdere questa incredibile occasione che ti permette di acquistare le cuffie di Apple ad appena 114€. Ricorda che se le acquisti adesso ti arrivano direttamente a casa senza costi di spedizione in pochissimo tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.