AirPods 3: Babbo Natale REGALA SCONTI!

Ecco le AirPods 3 a prezzo stracciato! Su eBay sono infatti disponibili al 10% di sconto grazie al coupon FESTE23 da inserire in fase di check out. Il prezzo? Solo 161,99€! Non aspettare, comprale subito e dona il regalo più bello ai tuoi cari!

Qualità e compatibilità: ecco AirPods 3

Gli utenti Apple sono molto attenti all’interconnessione dei propri device. Da tempo, Apple con le sue proposte, ha portato sul mercato prodotti di primissimo livello che, di fatto, fanno dimenticare le lunghe procedure di abbinamento ai vari dispositivi.

Non sono da meno le AirPods 3: un modello che è stato lanciato sul mercato da poco più di un anno e che, nel tempo, ha convinto tutti i suoi acquirenti. Oggi sono in sconto su eBay ad un prezzo al quale non potrai dire di no.

Si tratta di auricolari tradizionali, senza gommini, che si adattano perfettamente alle orecchie degli utenti con estrema facilità. Grazie alla qualità sonora di questi auricolari, sono perfetti sia per ascoltare musica che per le lunghe chiamate quotidiane. I microfoni integrati sono di grandissima qualità e permettono di sopprimere la maggior parte del rumore di fondo. In questo modo, non solo non avrete problemi ad effettuare chiamate, ma i vostri interlocutori vi ascolteranno in modo cristallino. Oltre questo, il case di ricarica, garantisce un’autonomia titanica: con un uso intenso, riuscirete a stare lontani dalla carica per giorni e giorni.

Il case si ricarica con il cavetto Lightning, la porta disponibile su iPhone fino al 14.

Insomma, è senza dubbio un prodotto perfetto per questo periodo: perfetto da regalare o regalarsi. Il prezzo? Davvero basso grazie alla promo eBay. Infatti, inserendo il codice sconto FESTE23 in fase di check out, questi fantastici auricolari vi costeranno solo 161,99€ grazie allo sconto del 10%. Non aspettate! Comprateli subito e non ve ne pentirete!

