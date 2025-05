AirPods 4: impossibile non acquistarli a questo prezzo

Acquista adesso i nuovi auricolari premium di casa Apple; AirPods 4, gadget che uniscono innovazione e comfort, ora disponibili con uno sconto interessante. Il primo elemento che cattura l’attenzione è il nuovo design, caratterizzato da uno stelo più corto e discreto, che garantisce maggiore comfort anche durante un uso prolungato. I controlli touch integrati sono un plus che consente di gestire la riproduzione musicale e le chiamate con semplici gesti, rendendo l’interazione più fluida e intuitiva.

AirPods 4: ecco perché comprarli adesso

Tra le offerte attive su Amazon, spiccano gli AirPods 4, proposti a 128,99€ invece di 149€. Questo prezzo scontato rappresenta un’opportunità per chi cerca auricolari di qualità superiore senza spendere troppo. Con un design rivisitato e caratteristiche tecniche avanzate, questi auricolari si distinguono nel panorama degli accessori audio.

Tra le innovazioni più rilevanti, spicca l’audio spaziale personalizzato. Grazie a sofisticati algoritmi, gli AirPods 4 sono in grado di rilevare la posizione della testa e creare un’esperienza sonora tridimensionale. Questo si traduce in un’immersione totale, ideale per musica, film o sessioni di gaming.

Il cuore tecnologico di questi auricolari è il chip H2, progettato da Apple per garantire una qualità audio impeccabile. Durante le chiamate, la funzione di isolamento vocale filtra i rumori ambientali, assicurando conversazioni nitide anche in contesti rumorosi.

Gli AirPods 4 offrono una serie di funzioni che migliorano l’esperienza d’uso. La possibilità di attivare Siri con un semplice movimento della testa o di condividere l’ascolto con un’altra persona tramite la funzione “Condivisione audio” rappresentano due esempi di come questi auricolari siano pensati per semplificare la quotidianità. Inoltre, i sensori di prossimità gestiscono automaticamente la riproduzione, rilevando quando gli auricolari vengono indossati o rimossi.

La batteria garantisce fino a 5 ore di ascolto continuo, estendibili a 30 ore grazie alla custodia di ricarica, che ora supporta la connessione USB-C. Le dimensioni della custodia sono state ridotte del 10%, rendendola ancora più pratica da trasportare.

Cosa aspetti? Sono in offerta

Gli AirPods 4 rappresentano un’evoluzione significativa nel panorama degli auricolari wireless. Con un mix di tecnologia avanzata, design raffinato e prezzo competitivo, sono una scelta eccellente per chi cerca qualità e funzionalità in un unico prodotto. Approfitta ora dell’offerta su Amazon e migliora la tua esperienza audio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.