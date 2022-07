AirPods di seconda generazione a 96€ su Amazon: comprale ORA

Siamo al secondo giorno di offerte incredibili per il Prime Day e abbiamo riportato moltissimi prodotti proposti a prezzi super. Ora ci concentreremo però sugli AirPods di seconda generazione. Sappiamo bene che è un gadget di tre anin, ma è ancora una validissima scelta per tutti, soprattutto per chi possiede un iPhone.

Ecco perché dovete acquistare gli AirPods nel 2022

Nonostante ci sia un modello di terza generazione in commercio, gli AirPods di seconda generazione si presentano come un buon affare per tutti. La domanda è alta, come nota anche l’analista di Apple Ming-Chi Kuo. Di fatto, il nuovo modello non sta ottenendo il successo sperato e Apple ha perfino ridotto gli ordini. Il motivo è presto detto: la versione di seconda generazione è più conveniente e oggi si porta a casa a soli 96,49€ con spedizione gratuita.

Il prezzo è basso, ma valgono molto. Sono perfetti nell’ecosistema di Apple e si possono usare con iPhone, Apple Watch, iPad, Mac o APple TV. C’è il magico chip H1 che consente l’integrazione perfetta e c’è perfino Siri. L’autonomia è eccellente: grazie alla cover che si ricarica wireless o via cavo, la batteria durerà moltissimo.

Una valida alternativa? Le AirPods 3 ma occhio al costo

Il design è iconico e le cuffiette si mantengono benissimo nelle orecchie; sono molti i clienti che preferiscono il vecchio stile a quello degli auricolari di terza generazione. La vestibilità delle AirPods 2 è perfetta. Provare per credere. Certo, mancano di alcune features come l’audio spaziale, la modalità trasparenza, la cancellazione del rumore… ma non tutti cercano queste caratteristiche. Se volete queste funzionalità vi consigliamo AirPods 3 a 179,00€ su Amazon.

Se siete intenzionati al modello di seconda generazione, sbrigatevi: ci sono solo pezzi a 96,49€. L’offerta scadrà comunque fra pochissime ore quindi siate veloci. Le spese di spedizione sono incluse e c’è la consegna gratuita. Cosa ne pensate?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.