AirPods di seconda generazione: comprale ADESSO

Se stai cercando un nuovo paio di auricolari True Wireless Stereo e magari possiedi un iPhone, oggi vogliamo consigliarti gli ottimi AirPods di seconda generazione che grazie alle offerte folli di Amazon si porteranno a casa all’incredibile prezzo di soli 109,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciarteli sfuggire e falli tuoi adesso prima che sia troppo tardi o prima che finisca la promo dedicata. Con il noto portale di e-commerce americano avrai accesso ad ulteriori vantaggi superlativi; pensiamo al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, alla consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine grazie al servizio di Prime e potrai perfino beneficiare della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Altresì potrai perfino sfrutta la garanzia di un anno con il costruttore, valida in tutti gli Apple Store del mondo.

AirPods di seconda generazione: ecco perché comprarli

Partiamo con ordine: grazie alla tecnologia Bluetooth, gli AirPods di seconda generazione sono in grado di offrirti la libertà una libertà di movimento semplicemente sensazionale. Ti basterà estrarli dalla custodia di ricarica e questi si accoppieranno istantaneamente al tuo dispositivo Apple, così sarai pronto per ascoltare la musica o rispondere alle chiamate in pochi secondi. Potrai goderti un suono eccezionale con bassi potenti, medi chiari e alti nitidi. Il sound è quindi coinvolgente, così potrai apprezzare ogni dettaglio della tua musica preferita come mai prima d’ora sono progettati per adattarsi comodamente alle orecchie, offrendo una vestibilità stabile e sicura anche durante le attività più attive. Pensa che sono anche comodissimi. Sono in grado di rilevare automaticamente quando li indossi, mettendo in pausa la musica quando li togli e riprendendo la riproduzione quando li rimetti. Con il doppio tocco, potrai attivare Siri per controllare la musica, fare chiamate, ottenere indicazioni stradali e molto altro ancora.

Con una singola carica, gli AirPods ti offrono fino a 5 ore di ascolto continuo e fino a 3 ore di conversazione telefonica. La custodia di ricarica aumenta ulteriormente l’autonomia delle stesse. Su Amazon li troverai a soli 109,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

