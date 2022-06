AirPods di seconda generazione: prezzo small, caratteristiche TOP (-27%)

Chi cerca un paio di auricolari Bluetooth di ultima generazione e possiede un iPhone, ha “poche” scelte. Mi spiego: i modelli di auricolari True Wireless Stereo sono tantissimi, ma sono pochi poi quelli che fanno la differenza nel quotidiano, anche perché, per sfruttare tutte le potenzialità dell’ecosistema Apple… servono prodotti di casa Apple. That’s it. Tuttavia avrete ben tre modelli differenti fra loro e per fascia di prezzo; ci sono le AirPods di seconda generazione, le AirPods 3 e le AirPods Pro. Noi vi consigliamo il primo gadget di questo trio, anche perché si porta a casa a soli 109,00€ con spedizione gratuita su Amazon.

Capite bene che si tratta di un prezzo veramente conveniente: ecco perché vi invitiamo a fare l’acquisto prima che il costo torni al suo status originario. Avrete anche le spedizioni gratuite incluse nel prezzo, fra le altre cose.

Non dimenticate poi che potrete dilazionare il pagamento in comode rate grazie al servizio di CreditLine di Cofidis; praticamente acqusitate oggi e pagherete una piccola cifra al mese (con interessi ridottissimi), così che l’importo di questo gadget non impatti sul vostro portafogli.

AirPods di seconda generazione: una valida scelta

Personalmente, le AirPods di seconda generazione è il modello che preferisco (e che possiedo); sono comodissime e le utilizzo per fare lunghe telefonate, per montare video con il Mac, per sentire la musica o guardare in silenzio un video su YouTube o un film su Disney+. Latenza pari a 0, mi sentono bene e io sento bene i miei interlocutori e perfino l’autonomia è eccezionale: riesco a fare giornate intere senza mai dover passare a casa per caricarle e senza mai l’ausilio di un powerbank.

Molto apprezzabile poi la presenza dell’assistente virtuale di Apple che si attiva con il comando “Ehy Siri”; si possono compiere operazioni senza mai toccare il dispositivo. La compatibilità fra i device della mela è ciò che ho amato di più; posso “switchare” fra telefono, iPad e Mac con una semplicità disarmante. Insomma, capite bene che le AirPods sono un paio di auricolari davvero interessanti che, al prezzo di 109,00€, risultano essere un Best Buy assoluto su tutta la linea.

