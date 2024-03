AirPods di terza generazione ad un prezzo STRACCIATO (-20%)

Apple è da tempo tra le aziende leader anche nel settore degli auricolari wireless. I potentissimi AirPods di 3° generazione rappresentano il top che puoi trovare sul mercato, e oggi sono in promozione su Amazon ad un prezzo stracciato. Con lo sconto del 20%, te li porti a casa a soli 159,00 euro. 40 euro risparmiati rispetto ai 199,00 euro di listino, con la custodia di ricarica Lightning inclusa nel prezzo. Godi dell’audio spaziale personalizzato e del sensore di pressione, è la tua occasione per ascoltare tutta la musica che vuoi ad un livello di suono superiore.

AirPods di 3° generazione: audio top di gamma e comfort assoluto per te

Pensati per l’utilizzo di tutti i giorni e per l’attività sportiva, questi AirPods di 3° generazione possono vantare tutto ciò che potresti cercare da un paio di auricolari wireless. L’audio spaziale personalizzato rileva in maniera dinamica la posizione della tua testa, così da metterti al centro della musica e vivere un’esperienza immersiva come mai prima d’ora.

Dalla taglia unica che si adatta perfettamente ad ogni tipo di orecchio, dispongono di un sensore di pressione nella parte inferiore dello stelo per controllare la riproduzione multimediale e le chiamate. Con la possibilità di passare al brano successivo, rispondere o riagganciare in maniera facile e veloce. Presenti gli standard di ultima generazione per la resistenza a sudore e acqua, sia per gli AirPods che per la custodia di ricarica Lightning. Molto interessante anche il dato sull’autonomia, con ben 6 ore di ascolto senza nessuna limitazione con un solo ciclo di ricarica.

Non puoi non tenere in considerazione questa promozione, approfittane oggi stesso e inizia a godere di un modello di auricolari wireless tra i migliori sul mercato ad un prezzo stracciato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.