AirPods di terza generazione con custodia di ricarica MagSafe sotto i 200€ (Amazon)

C’è una nuova allettante offerta sugli AirPods di terza generazione. Amazon vende l’ultimo modello di auricolari Apple insieme alla custodia di ricarica MagSafe a soli 199 euro, scontandoli di 20 euro rispetto al loro prezzo di vendita consigliato pari a 219 euro. È inutile ripeterti quanto anche un piccolo sconto sui dispositivi Apple sia importante, vero?

L’articolo è venduto e spedito da Amazon, dunque benefici della garanzia granitica del colosso di Seattle, nonché della spedizione gratuita. Per quanto riguarda la consegna, questa è prevista entro la giornata di sabato 21 gennaio. Ma non è tutto, perché Amazon ha reso idoneo questo articolo al pagamento rateale, per cui puoi scegliere di pagare anche in 5 comode rate da 39,80 euro al mese.

Apple AirPods di terza generazione: AirPods Pro senza gommino

Dal punto di vista del design, gli AirPods di terza generazione sono di fatto degli AirPods Pro senza gommino, a conferma del radicale cambiamento operato da Apple rispetto alla precedente versione. Un altro punto di forza è il miglioramento del comparto audio, per effetto dell’introduzione del nuovo sistema di equalizzazione adattiva (noto con l’appellativo di Adaptive EQ).

Tra le novità più sostanziali vi è anche il supporto all’audio spaziale, una funzionalità che permette di immergersi in un’esperienza di ascolto completamente nuova rispetto al passato. Bene anche sul piano dell’autonomia: con una ricarica durano circa 6 ore, un’ora in più rispetto alla seconda generazione, mentre con la ricarica tramite custodia è possibile ricevere un’autonomia fino a 30 ore.

Prendi al volo l’ultima offerta di Amazon sugli AirPods di terza generazione per risparmiare 20 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

