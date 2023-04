Airpods, le MIGLIORI custodie kawaii per personalizzare con STILE gli auricolari Apple

Dici AirPods e subito a chiunque vengono in mente degli auricolari moderni, dal design elegante e senza fili. Tanto ormai è il successo planetario delle “cuffiette” create dalla Apple, che nell’immaginario collettivo sono ormai diventate sinonimo di questa tipologia di dispositivi. Non c’è dunque da stupirsi se per “loro” sono state realizzate anche centinaia di gadget associabili, molti dei quali davvero particolari, come queste splendide cover che vi vogliamo segnalare, utili sia per conservarle che per trasportarle.

Le custodie AirPods più belle e carine

Selezionare una manciata di cover tra le decine e decine di custodie protettive in circolazione non è certo impresa facile, considerando la bontà della maggior parte di esse. Noi però ci abbiamo provato, e per farlo come criterio principale abbiamo deciso di basarci non solo sui nostri gusti personali, ovviamente, ma anche su quel tocco nel design di fantasia, originalità e kawaii, o se preferite carineria, che secondo noi non guasta mai. Tutte le cover sono in silicone 3D antiurto, con moschettone per aggancio e supporto per la ricarica Wireless.

Kesv Custodia per Airpods 1 & 2 – Personaggi vari

Questa custodia di ricarica in silicone resistente agli urti con kit di moschettone per una vestibilità precisa senza ingombro, con una porta di ricarica riservata, ha accesso a tutte le funzioni della custodia di ricarica AirPods. VCorri ad accaparrartene almeno una prima che vadano esaurite al modico prezzo di 9€ e con le spedizioni gratuite.

STSNano Custodia per AirPod 3 – L’attacco dei giganti

L’Attacco dei Giganti uno dei grandi successi manga e anime degli ultimi anni, inevitabile quindi una custodia che riprende la forma del volto di una delle creature protagoniste della serie.

Viwind Cover AirPods 3 – Joker

Uno dei personaggi iconici della saga di Batman, ma anche in generale della storia del fumetto mondiale. Il mitico Joker è rappresentato nella cover col “volto” del grande Heath Ledger. Su Amazon la sua custodia costa 10€.

Qerrassa Custodia per Airpods 3 – Poké Ball dei Pokémon

La Sfera Poké è un oggetto fondamentale per l’avventura di un Allenatore di Pokémon. Questa viene utilizzata per catturare e per trasportare Pokémon. E ora anche AirPods. Lo trovi su Amazon, ovviamente a 9 euro.

STSNano Custodia per AirPod 3 – mini Yoda

Il noto personaggio della saga di Star Wars in versione mini è il protagonista di questa curiosa e ingegnosa custodia. Il suo prezzo è 9€.

Qerrassa custodia per Airpods 3 – Super Mario

L’icona mondiale dei videogame non poteva mancare nel nostro elenco delle custodie più carine per AirPods. Eccolo coi suoi baffoni impreziosire una custodia davvero niente male. La cover di Super Mario costa 9€.

