AirPods Max al Prime Day: PREZZO MAI VISTO su Amazon

Le AirPods Max tornano in offerta per il Prime Day di Amazon, il prezzo di oggi è di soli 493€, con un risparmio effettivo del 10% rispetto al solito prezzo di listino. Il prodotto Apple diventa così una valida alternativa per chi cerca un paio di cuffie da abbinare ai propri dispositivi della mela, come iPhone, iPad e MacBook.

Le migliori AirPods a prezzo convenienza

Le fantastiche AirPods Max, disponibili in varie colorazioni, sono dotate della migliore tecnologia Apple in termini di qualità audio e funzionalità avanzate. Dotate di un design piuttosto minimal, con ghiera per regolare il volume e controllare la riprodizione multimediale e nient’altro, le Max hanno un sistema di riduzione attiva del rumore, che grazie ai microfoni integrati capta i rumori esterni e li annulla generando una frequenza opposta. Questa funzione è perfetta per chi viaggia spesso in treno o in aereo, poiché annulla quasi completamente i rumori esterni, soprattutto i classici fruscii continui dei mezzi di trasporto.

L’effetto trasparenza, invece, fa l’esatto opposto e consente ai suoni esterni di entrare in cuffia tramite i potenti microfoni integrati. Si tratta di una funzione fantastica da utilizzare quando si è in strada ed è bene – per ragioni di sicurezza – non isolarsi dall’ambiente circostante e restare sempre vigile.

Oggi le ottime cuffie wireless Apple AirPods Max sono in offerta su Amazon a 493€, un prezzo scontato del 10% in occasione del Prime Day di luglio 2024. Chi necessità di cuffie di qualità, farebbe bene ad approfittare dello sconto e a portarsi a casa le ottime cuffie over ear del colosso di Cupertino.

