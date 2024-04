AirPods Max: in super sconto su Amazon, comprale ADESSO

Oggi vogliamo parlarti di un paio di cuffie over-ear semplicemente favolose; se possiedi un iPhone, un iPad o un Mac e stai cercando un prodotto audio da abbinare, non possiamo non consigliarti le AirPods Max che si trovano in super sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 529,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Considera che se le prenderai da questo sito potrai anche godere della consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine grazie al servizio di Prime. C’è poi la possibilità di effettuare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e potrai perfino beneficiare della garanzia di un anno con il costruttore, valida in tutti gli Apple Store del mondo, e di quella di due anni con il rivenditore. Cosa aspetti a prenderle? Falle tue adesso.

AirPods Max: ecco perché comprarle

Iniziamo la disamina parlando della qualità acustica; queste cuffie infatti, vantano un’esperienza audio senza paragoni, grazie ai driver dinamici ad alta fedeltà che garantiscono bassi profondi, medi chiari e alti cristallini. Se intendi comprarle per ascoltare la musica, non te ne pentirai, ma sono ottime anche per chi fa molte telefonate e viaggia spesso sui mezzi pubblici. A tal proposito citiamo la tecnologia di cancellazione attiva del rumore che serve per eliminare i rumori esterni così potrai dedicarti solo a ciò che più ami.

Ottimo poi il design elegante e minimalista che si adatta a qualsiasi look. Senza contare che i morbidi padiglioni in memory foam avvolgono le orecchie in un comfort assoluto. Con la Digital Crown potrai regolare il volume, cambiare traccia, rispondere alle chiamate e attivare Siri con semplici tocchi. Citiamo, infine, la batteria che promette fino a 20 ore di riproduzione audio continua. La custodia Smart in morbida pelle protegge le AirPods Max dai danni accidentali e le inserisce in una modalità di “risparmio energetico”. Potrai acquistarle a soli 529,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.