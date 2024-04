AirPods Max: le migliori cuffie over-ear da comprare se avete un iPhone

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; girovagando sul noto portale di e-commerce americano abbiamo infatti notato che le meravigliose cuffie over-ear di Apple, le AirPods Max, in colorazione “grigio siderale”, si portano a casa con un prezzo irrisorio. Bastano 529,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, per farle vostre. Lo sconto è pari al 9% sul valore di listino, anche perché costerebbero 579,00€. Cosa aspettate a prenderle?

AirPods Max: ecco perché comprarle

Sono vendute e spedite dal noto portale di Amazon e i vantaggi correlati sono tantissimi. Iniziamo la disamina parlandovi infatti, della consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. In poche parole riceverete il prodotto a casa vostra (o press un luogo da voi designato) anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile con tassi agevolati) o in cinque o dieci soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati). La garanzia è di un anno con il costruttore e di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico del sito.

Le AirPods Max sono cuffie over-ear realizzate con materiali di pregio; sono costruite infatti in alluminio e presentano morbidi tessuti in memory-foam utili per le lunghe sessioni di ascolto. L’archetto è traspirante e in più sappiate che dispongono di tanta tecnologia sotto la scocca. Hanno il chip H1 che serve per una connettività immediata con i vostri device Apple (iPhone, iPad o Mac) e in più c’è anche il supporto per l’ANC (cancellazione attiva del rumore) e per l’audio spaziale. L’autonomia è ottima, il case di ricarica mantiene le cuffie in stand-by e queste si ricaricano immediatamente tramite Lightning. A 529,00€ sono da comprare immediatamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.