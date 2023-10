AirPods Pro 2 (2ª gen.) su eBay vanno comprate ORA: sconto IMPERDIBILE

Ultimi giorni per accaparrarsi i magnifici Apple AirPods Pro 2, con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione), a soli 219€ su eBay. Ma dovete fare in fretta, perché a questo prezzo finiranno in un lampo. Questi auricolari offrono un’esperienza audio di alta qualità, un design ergonomico e una serie di funzionalità avanzate per arricchire la tua esperienza musicale e di chiamata.

AirPods 2 a prezzo assurdo su eBay: approfittane subito

Pur essendo leggerissimi, gli AirPods Pro sono dotati di cancellazione attiva del rumore, che ti consente di isolarti dai rumori esterni e immergerti completamente nella tua musica o nelle chiamate. Inoltre, grazie alla modalità Trasparenza, puoi regolare l’intensità della cancellazione del rumore per rimanere consapevole dell’ambiente circostante quando necessario. La qualità audio degli AirPods Pro è eccezionale, grazie ai driver ad alta escursione e al processore H1 di Apple.

Potrai godere di un suono ricco e bilanciato, con bassi profondi e dettagli nitidi, per un’esperienza sonora coinvolgente. Il design degli AirPods Pro è ergonomico e si adatta comodamente all’orecchio, fornendo una vestibilità stabile e confortevole. Ogni auricolare è dotato di un sistema di rilevamento della pressione per regolare automaticamente la ventilazione e ridurre la pressione all’interno dell’orecchio.

Gli AirPods Pro sono resistenti all’acqua e al sudore, consentendoti di utilizzarli in diverse situazioni, sia durante l’attività fisica che in ambienti umidi. La connettività wireless ti permette di collegarli facilmente al tuo dispositivo Apple tramite Bluetooth. Inoltre, grazie alla tecnologia di connessione rapida di Apple, gli auricolari si collegano automaticamente al tuo dispositivo quando li estrai dalla custodia di ricarica.

Dulcis in fundo, la durata della batteria degli AirPods Pro ti offre diverse ore di ascolto continuo, la custodia di ricarica inclusa ti consente di ricaricarli in modo rapido e conveniente quando non sono in uso e sono compatibili con Siri, l’assistente vocale di Apple, che ti permette di controllare tutto semplicemente con il tuo comando vocale. Completa rapidamente l’ordine perché finiranno in un lampo. Spedizioni rapide e gratis.

