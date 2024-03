AirPods Pro 2 IN CADUTA LIBERA: svendita di Amazon, il prezzo è IMPERDIBILE (-18%)

Sei pronto a portare la tua esperienza di ascolto ad un livello successivo? Grazie all’ultima offerta folle lanciata da Amazon, hai la possibilità di portarti a casa le AirPods Pro 2 ad un prezzo mai così basso. Con lo sconto del 18%, le fai tue a soli 229,90 euro. Per un ribasso di 50 euro rispetto ai 279,00 euro di listino. Trovi inclusa anche la custodia MagSafe con USB-C, per un’autonomia che dura nel tempo. Non farti scappare la promo imperdibile, avrai un paio di auricolari di ultima generazione ad un costo da campione.

AirPods Pro 2: ancor più comode e potenti, sono l’accessorio perfetto

Gli sforzi riversati dagli ingegneri e sviluppatori di Apple per queste AirPods Pro 2 sono sotto gli occhi di tutti. Dotate del potente chip Apple H2, avrai la possibilità di godere di prestazioni audio ancor più eccezionali. Con la cancellazione del rumore disponibile e più intelligente, un suono tridimensionale mai così preciso e una autonomia senza precedenti. Il driver e l’amplificatore sono stati realizzati su misura, per restituire alti cristallini e bassi intensi e profondi.

Non manca l’audio adattivo, che va a fondere dinamicamente la modalità Trasparenza e la cancellazione attiva del rumore per fornirti sempre il massimo dalla tua esperienza d’ascolto. Presente poi la modalità Rilevamento conversazione, che in automatico darà risalto alla voce della persona con cui stai parlando e abbassa il volume di quello che stai ascoltando. Riducendo in contemporanea i rumori di fondo, così che non dovrai sfilare gli auricolari per parlare con chi hai vicino. Infine la funzione Volume personalizzato, capace di adattare in automatico l’audio alle tue esigenze. In base a quello che stai facendo.

Sfrutta subito la promozione pazzesca lanciata da Amazon. Con 229,90 euro ti porti a casa un modello tra i migliori di auricolari wireless presenti sul mercato.

