AirPods Pro 2: sconto immediato di 55€ su Amazon

Semplicemente i migliori auricolari del mercato. Semplicemente il meglio che tu possa abbinare al tuo iPhone o al tuo Mac (oppure a entrambi). I nuovi AirPods Pro presentati da Apple lo scorso autunno sono i migliori in assoluto per comodità e affidabilità, sia lato controlli che dal punto di vista dei microfoni. Ed ecco perché l’offerta di oggi di Amazon è spiazzante, con il prezzo che crolla a 249,99 euro. E se hai l’abbonamento a Prime, come crediamo, per te la spedizione è gratuita.

Apple AirPods Pro 2 in sconto del 18% su Amazon

Sono tanti i punti di forza della nuova generazione di AirPods Pro, a partire dall’eccellente cancellazione del rumore, tanto da essere considerati in assoluto come i migliori ANC disponibili oggi sul mercato. Se al momento del lancio della prima generazione Apple poteva vantare un vantaggio considerevole, la concorrenza negli ultimi anni non è rimasta a guardare, proponendo capolavori quali gli OPPO Enco X2, i Galaxy Buds 2 Pro e i Sony WF-1000XM4. Ma con il ritorno degli AirPods Pro, in cima a un’ideale classifica ritroviamo di nuovo Apple.

Anche la qualità audio è da prima della classe, con la casa di Cupertino che si conferma al vertice del settore con il nuovo chip H2, le cui prestazioni si riflettono non soltanto sulla tecnologia Adaptive EQ ma anche sull’audio spaziale. E c’è anche il supporto al nuovo codec LC3, in futuro il nuovo standard delle connessioni Bluetooth.

Se hai un iPhone o un Mac, oppure entrambi, e sei alla ricerca dei migliori auricolari da abbinare a ciascuno dei due dispositivi, gli AirPods Pro di seconda generazione sono l’acquisto ideale. Cogli al volo l’ultima offerta di Amazon per risparmiare 55 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

