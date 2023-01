AirPods Pro 2 seconda generazione: il prezzo precipita al MINIMO STORICO

I fantastici Apple AirPods Pro 2, con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione), sono i questo momento preciso in offerta su Amazon a soli 130€. Proprio così, super scontati del 18% e con le spedizioni rapide e gratuite. Per questo dovete fare in fretta, perché a questo prezzo finiranno in un lampo. Uno dei prodotti che proprio non può mancare nell’ecosistema di prodotti della mela morsicata sono proprio gli AirPods. Oltre a essere considerati la naturale estensione senza fili di iPhone, Mac e iPad ti offrono una qualità eccezionale in ascolto musicale, ottima autonomia energetica e cancellazione attiva del rumore.

AirPods 2 a prezzo assurdo su Amazon

Pur essendo leggerissimi, gli AirPods Pro ti isolano dall’ambiente, per un ascolto senza distrazioni. Dotati di due microfoni, uno rivolto verso l’esterno e l’altro verso l’interno, assicurano una riduzione estremamente efficace dei suoni circostanti. Merito della cancellazione attiva del rumore, una tecnologia capace di adattarsi continuamente alla forma interna dell’orecchio e alla posizione del cuscinetto. In questo modo il mondo esterno scompare e ti concentri al meglio su musica, podcast e chiamate.

Il tutto condito da un design che garantisce vestibilità comodissima: grazie al particolare design interno, infatti, le cuffiette si adattano alla forma dell’orecchio, tengono ben saldi gli AirPods Pro e isolano il suono così bene da garantire una cancellazione del rumore estremamente efficace. E poi ci sono mille funzioni, come l’attivazione rapida di Siri, la connessione istantanea anche da un dispositivo all’altro e la custodia di ricarica per oltre 24 ore di autonomia.

Per ridarle energia ti basta appoggiarla sul tuo alimentatore MagSafe o su una base di ricarica wireless. E se non hai un caricabatterie wireless a portata di mano, puoi sempre usare la porta Lightning, come in questo caso. Questi eccellenti Apple AirPods Pro 2, con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione), sono in questo momento preciso in offerta quasi al minimo storico mai raggiunto online per i celeberrimi auricolari senza fili della mela morsicata. Completa rapidamente l’ordine perché finiranno in un lampo. Spedizioni rapide e gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.