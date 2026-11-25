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Se stavi aspettando il momento giusto per comprare gli AirPods Pro 3, questo Black Friday 2026 potrebbe essere quello decisivo. Su Amazon Italia il prezzo degli AirPods Pro 3 è sceso a 189 euro, con uno sconto di 60 euro rispetto al prezzo di listino di 249 euro — una riduzione del 24% che porta questi auricolari wireless di Apple in una fascia di accessibilità decisamente più interessante. Vale la pena capire cosa si porta a casa a questo prezzo e se conviene davvero acquistare adesso.

Quanto costano gli AirPods Pro 3 durante il Black Friday

Il airpods pro 3 prezzo da tenere a mente in questo momento è 189 euro su Amazon, rispetto ai 249 euro che si pagano normalmente. Si tratta di uno sconto di 60 euro, pari al 24% del prezzo pieno. Secondo quanto riportato da Macitynet, questa cifra si avvicina molto al minimo storico assoluto del prodotto, anche se non è confermato che lo raggiunga.

Negli Stati Uniti la situazione è ancora più vantaggiosa: su Amazon US il prezzo è sceso a 149 dollari, con uno sconto del 40% rispetto ai 249 dollari di listino. Quella cifra rappresenta il minimo storico assoluto per questo modello. Le due offerte sono regionali e non intercambiabili, ma entrambe confermano che il Black Friday 2026 è un momento reale di risparmio sugli AirPods Pro 3.

La promozione è attiva fino al 30 novembre, ovvero fino al Cyber Monday. Chi è indeciso ha ancora qualche giorno, ma gli stock in offerta tendono a esaurirsi prima della scadenza ufficiale.

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Cosa offrono gli AirPods Pro 3 rispetto alla generazione precedente

Prima di decidere se il prezzo conviene, vale la pena capire cosa c’è di nuovo in questa generazione. La differenza più evidente riguarda la cancellazione attiva del rumore: secondo Apple, la riduzione del rumore ambientale è fino a due volte più efficace rispetto alla generazione precedente. In pratica significa che in metropolitana, in aereo o in ufficio open space si sente molta meno interferenza esterna.

Accanto alla cancellazione attiva, gli AirPods Pro 3 includono la modalità Adaptive Audio, che regola automaticamente il livello di isolamento in base all’ambiente circostante. Se stai camminando in strada e arriva un’auto, il sistema si adatta senza che tu debba toccare nulla. C’è anche la classica Transparency mode, che permette di sentire i suoni intorno a te senza togliere gli auricolari — utile quando qualcuno ti parla o quando attraversi la strada.

Sul fronte della batteria, gli AirPods Pro 3 offrono fino a 8 ore di ascolto continuo con la cancellazione del rumore attiva. È un dato concreto che nella vita quotidiana significa una giornata lavorativa senza ricaricare.

Le funzioni avanzate: dal monitoraggio cardiaco all’apparecchio acustico

Questa generazione introduce alcune funzionalità che vanno ben oltre il semplice ascolto musicale. Gli AirPods Pro 3 integrano il monitoraggio della frequenza cardiaca, direttamente negli auricolari, senza bisogno di un Apple Watch. È una funzione che può tornare utile durante l’attività fisica o per chi vuole tenere sotto controllo i parametri vitali nel corso della giornata.

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C’è poi il supporto per l’apparecchio acustico di livello clinico, una funzione pensata per chi ha una perdita uditiva lieve o moderata. Apple ha ottenuto la certificazione necessaria per posizionare gli AirPods Pro 3 come dispositivo medico auditivo, il che li rende molto più di un semplice paio di cuffie premium.

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A queste si aggiunge la traduzione in tempo reale: con Siri AI attivo, è possibile ricevere traduzioni direttamente nell’orecchio durante una conversazione in lingua straniera. Una funzione ancora di nicchia, ma che diventa sempre più pratica man mano che i modelli linguistici migliorano.

Per chi conviene acquistare adesso e per chi no

Con il prezzo degli AirPods Pro 3 a 189 euro su Amazon, la domanda pratica è: conviene comprare adesso o aspettare?

Conviene adesso se già usi un iPhone o un Mac e vuoi il massimo dell’integrazione con l’ecosistema Apple. La cancellazione del rumore migliorata, la batteria da 8 ore e le funzioni salute giustificano il prezzo anche senza sconto.

se già usi un iPhone o un Mac e vuoi il massimo dell’integrazione con l’ecosistema Apple. La cancellazione del rumore migliorata, la batteria da 8 ore e le funzioni salute giustificano il prezzo anche senza sconto. Conviene adesso se stavi cercando un auricolare con funzioni di apparecchio acustico certificato: a questo prezzo non esistono molte alternative con lo stesso livello di integrazione software.

se stavi cercando un auricolare con funzioni di apparecchio acustico certificato: a questo prezzo non esistono molte alternative con lo stesso livello di integrazione software. Puoi aspettare se non sei nell’ecosistema Apple: gran parte delle funzioni avanzate — Siri AI, traduzione live, monitoraggio cardiaco ottimizzato — funzionano al meglio con iPhone e Apple Watch.

se non sei nell’ecosistema Apple: gran parte delle funzioni avanzate — Siri AI, traduzione live, monitoraggio cardiaco ottimizzato — funzionano al meglio con iPhone e Apple Watch. Puoi aspettare se il budget è il vincolo principale: la promozione dura fino al 30 novembre, quindi hai qualche giorno per confrontare e decidere con calma.

Come trovare il prezzo migliore sugli AirPods Pro 3

Durante il Black Friday i prezzi cambiano spesso nell’arco di poche ore. Per gli AirPods Pro 3, il riferimento attuale è 189 euro su Amazon Italia. Se vuoi essere sicuro di non perdere l’offerta, aggiungili al carrello subito e completa l’acquisto quando sei pronto — Amazon tende a mantenere il prezzo scontato nel carrello per un tempo limitato, ma non garantisce la disponibilità.

Vale anche la pena controllare se il prezzo scende ulteriormente nei prossimi giorni: storicamente, alcune offerte Black Friday si intensificano nelle 48 ore prima del Cyber Monday. Tenere d’occhio la pagina prodotto tra il 28 e il 30 novembre potrebbe fare la differenza di qualche euro in più.

In definitiva, 189 euro per un paio di auricolari con cancellazione attiva del rumore doppia rispetto alla generazione precedente, monitoraggio cardiaco integrato, supporto per apparecchio acustico certificato e 8 ore di batteria è un prezzo che difficilmente si vedrà di nuovo prima della prossima stagione di sconti. Se gli AirPods Pro 3 erano già nella tua lista, questo Black Friday è il momento più concreto per agire.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.