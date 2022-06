AirPods Pro di Apple a prezzo SHOCK su Amazon (-23%)

Il mondo delle cuffie true wireless è ricco di un gran numero di prodotti molto validi in quasi tutte le fasce di prezzo, ma quando si tratta di cuffie di un certo livello non è quasi possibile equiparare la qualità delle AirPods Pro di Apple quest’oggi in offerta su Amazon con il 23% di sconto.

Ad appena 243€ con tanto di custodia di ricarica MagSafe e con a corredo il programma di protezione AppleCare+, si tratta senza ombra di dubbio dell’occasione ideale per mettere finalmente le mani sulle migliori cuffie true wireless mai realizzate da Apple.

-23% di sconto su Amazon per le ottime cuffie TWS AirPods Pro di Apple

Dotate di un design iconico ormai passato alla storia e riconoscibilissimo, il sistema audio del colosso di Cupertino ti assicura un’estrema comodità di utilizzo grazie ai morbidi cuscinetti in silicone che ti danno modo di indossarle in ogni momento della giornata (anche durante gli allenamenti più intensivi in palestra) senza paura di perderle per strada.

L’audio è senza ombra di dubbio uno dei aspetti più importanti per Apple e le cuffie AirPods Pro dispongono della cancellazione attiva del rumore: si tratta di una funzionalità che attutisce automaticamente i rumori esterni, come il rumore del traffico e il chiacchiericcio delle persone nei luoghi affollati, per darti modo di ascoltare i tuoi brani preferiti senza essere disturbato.

Inoltre, i comodi controlli touch non solo ti offrono la possibilità di controllare completamente la riproduzione audio (play/pausa e avanti/indietro), ma ti permettono anche di ricevere/rifiutare le chiamate in entrata e attivare Siri senza togliere il telefono dalla tasca.

A questo prezzo non possiamo fare altro che consigliarti di mettere subito nel carrello le cuffie true wireless di Apple per riceverle a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione con i servizi Prime. Non appena le avrai indossate capirai in prima persona il motivo per cui milioni di persone le considerano le migliori cuffie in circolazione.