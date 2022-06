AirPods Pro di Apple, le strepitose cuffie true wireless a prezzo WOW

Per te la musica è fondamentale come l’ossigeno che respiri e non riesci a immaginarti nemmeno 1 giorno passato senza ascoltare i tuoi brani preferiti? Allora devi assolutamente prendere al volo questa incredibile offerta di eBay per le ottime cuffie true wireless AirPods Pro di Apple (modello 2021).

Con uno sconto del 32% che fa crollare il prezzo di vendita ad appena 189€, le cuffie del colosso di Cupertino arrivano al minor prezzo mai raggiunto prima e rappresentano un’occasione più unica che rara per garantirti un ascolto sempre eccellente dei tuoi brani preferiti.

Le AirPods Pro di Apple precipitano di prezzo su eBay con il 32% di sconto

Dotate dell’icono design riconoscibile in tutto il mondo con due comodi e leggerissimi auricolari con morbidi cuscinetti in silicone per una presa sempre salda alle orecchie, le cuffie di Apple dispongono della tecnologia EQ adattiva che calibra automaticamente la musica in riproduzione in base alla forma del tuo orecchio.

Dotate di un intelligente sensore di pressione che ti permette di controllare la riproduzione audio, le chiamate e anche l’assistente digitale Siri semplicemente con una semplice pressione delle dita, le cuffie true wireless sono resistenti all’acqua e al sudore.

L’eccellente qualità di riproduzione audio si somma al pieno supporto alla cancellazione attiva del rumore, una funzionalità che ti permette di schermare ogni rumore esterno (pensa al fastidioso rumore del traffico cittadino) per garantirti un ascolto sempre al top dei tuoi brani preferiti, mentre i microfoni esterni captano e inviano la tua voce per telefonate sempre cristalline e senza rumori di sottofondo.

Se ascoltare la musica ad altissima qualità è il tuo unico obiettivo, allora non devi fare altro che mettere subito nel carrello le ottime cuffie di Apple e prepararti a un suono che ti lascerà senza parole sin dal primo utilizzo. Milioni di persone le utilizzano in tutto il mondo e le hanno battezzate fin da subito come le migliori cuffie true wireless mai realizzate dal colosso di Cupertino.