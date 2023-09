AirPods Pro di seconda generazione: compra in OFFERTA ORA!

Gli AirPods Pro sono apprezzatissimi da tutti gli appassionati Apple. Con il modello di seconda generazione, Apple ha ulteriormente alzato l’asticella della qualità: il suono emesso da questi auricolari è ancora più definito, ben bilanciato e la cancellazione del rumore è davvero al top! Se siete interessati ad acquistare le AirPods Pro di seconda generazione con case Lightning è arrivato il momento di farlo! Oggi infatti sono in sconto del 14% sul prezzo di listino e arrivano a costare solo 239€ su Amazon. Offerta davvero ottima!

AirPods Pro di seconda generazione: un balzo in avanti importante

Il modello di seconda generazione di queste AirPods ha già riscosso un ottimo successo. Con questa variante, Apple è riuscita a migliorare in tutti quei comparti in cui i suoi auricolari di punta sono sempre stati leader. La qualità del prodotto è quindi arrivata a livelli difficilmente eguagliabili.

Gli AirPods Pro sono senza auricolari senza fili TWS in-ear: a differenza di altri modelli, i gommini in dotazione sono ultra morbidi e garantiscono un comfort davvero elevatissimo. Questa caratteristica permette un utilizzo continuativo per molte ore senza affaticare l’orecchio.

Il case di ricarica è molto comodo e, grazie all’apposita asola in alluminio, permette di collegare agevolmente il laccetto per il trasporto. Probabilmente non è una caratteristica che in molti utenti utilizzeranno, ma è senza dubbio una di quei piccoli accorgimenti che migliora l’esperienza d’uso generale del prodotto. Il case inoltre è dotato di un piccolo speaker che permette di rintracciare gli auricolari anche attraverso l’app Dov’è di Apple.

La cancellazione del rumore attiva e la modalità trasparenza permettono di migliorare l’ascolto di chiamate e musica anche in ambienti molto rumorosi. Entrambe le modalità sono migliorate rispetto al passato e garantiscono una qualità davvero impressionante.

Rispetto al primo modello, la batteria sembra essere migliorata: garantisce complessivamente più di 24 ore se consideriamo il case di ricarica al 100%. Con una sola carica, gli auricolari durano fino a 4,5 ore.

AirPods Pro di seconda generazione con case Lightning sono senza dubbio un must have per tutti i possessori di iPhone. Oggi costano solo 239€ grazie allo sconto disponibile su Amazon del 14%. Finalmente è arrivato il momento di acquistare questi auricolari!

