AirPods Pro: sconto Amazon INCREDIBILE!

Goditi un’esperienza d’ascolto al top con gli AirPods Pro di seconda generazione, ora disponibili su Amazon con uno sconto incredibile del 14%, portando il prezzo a solo 239,89€. Questi auricolari di Apple sono un salto qualitativo molto importante rispetto alla generazione precedente e offrono caratteristiche di rilievo che portano ogni momento di ascolto allo step successivo.

Il compagno ideale per ogni Apple user: ecco AirPods Pro di seconda generazione

Gli AirPods Pro di seconda generazione sono auricolari perfetti per ascoltare musica, parlare in call e videocall, ma senza rinunciare alla qualità. Si tratta infatti di un prodotto unico nella propria categoria vista l’ottima qualità in chiamata e nella riproduzione musicale oltre che nell’integrazione con tutto l’ecosistema Apple.

Rispetto ai prodotti degli altri competitor, questi offrono la migliore cancellazione attiva del rumore sul mercato. Offrono varie modalità come, per esempio, la modalità trasparenza. Grazie a questa funzionalità, migliorata con questa seconda generazione, non si perderanno mai avvisi come quelli delle stazioni dei treni e aeroportuali e si rimarrà sempre inglobati con l’ambiente circostante.

Un altro punto di forza è senza dubbio la durata della batteria: grazie a questa caratteristica, sarà davvero difficile restare a corto di batteria anche nelle giornate di utilizzo più intenso. In pochi minuti, gli auricolari sono pronti per ore di conversazione.

Grazie alle nuove funzionalità, basterà scorrere il dito sull’auricolare per regolare il volume, toccare per controllare la riproduzione audio o rispondere alle chiamate, e premere a lungo per cambiare tra cancellazione del rumore e modalità Trasparenza.

Con una resistenza all’acqua e al sudore di grado IPX4, gli AirPods Pro sono pronti per ogni avventura. La custodia di ricarica MagSafe offre diverse opzioni di ricarica, inclusa la compatibilità con il cavo per Apple Watch, alimentatori MagSafe, connettori Lightning e caricabatterie certificati Qi.

Acquista ora su Amazon gli AirPods Pro di seconda generazione a un prezzo incredibile: oggi costano solo 239,89€ grazie allo sconto Amazon del 14%! Non attendere oltre!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.