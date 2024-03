AirPods sempre PULITI con questo ECONOMICO kit di pulizia 3 in 1 (6€)

Gli AirPods Pro sono degli auricolari favolosi, ma per mantenerli sempre in ottime condizioni è importante tenerli ben puliti. Con questo ottimo kit 3 in 1 puoi avere quello che ti serve per la perfetta manutenzione dei tuoi gioiellini. La confezione include infatti spugna floccante, spazzola ad alta densità e punta in metallo, per soddisfare una grande varietà di esigenze di pulizia.

Il kit ha un design a doppia testa separato: tieni semplicemente premuto il pulsante centrale con il pollice e spingi verso l’alto o verso il basso e la spugna floccata o la punta di metallo verranno espulse. Non è necessario installare widget aggiuntivi e il portapenne non andrà perso.

AirPods Pro: kit di pulizia 3 in 1 utile e completo

Con questo utilissimo kit di pulizia 3 in 1 , puoi facilmente tenere in perfette condizioni i tuoi AirPods Pro. Con la spugna morbida e delicata puoi pulire la polvere nella custodia di ricarica wireless, mentre con la spazzola ad alta densità rimuovi lo sporco sul foro di uscita del suono degli auricolari e di altre parti.

La punta in metallo della “penna” la puoi invece utilizzare per fare sparire la polvere più ostinata e pulire accuratamente gli interstizi. Insomma, come vedi hai tutto ciò che serve a portata di mano. I vari elementi che compongono l’offerta sono costruiti con materiali resistenti, e sono curati nei minimi dettagli.

In definitiva, fatti furbo: vai su Amazon e fai tuo questo ottimo kit 3 in 1 con le spese di spedizione incluse nel prezzo. In un solo colpo puoi avere quello che ti serve per la perfetta manutenzione dei tuoi amatissimi AirPods Pro.

