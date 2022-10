AirPress Pen: una GENIALATA: a 10€ è da provare

AirPress Pen, utile, robusta e geniale

Questa insolita quanto incredibile penna basa tutto su una particolare tecnologia: quella dell’aria compressa. In pratica, grazie all’applicazione di questo elemento a una formula brevettata dall’azienda produttrice, il prodotto riesce a scrivere in situazioni insolite, come ad esempio quando con la testa capovolta, in un ambiente gelido (fino a -5 °C), in luoghi polverosi o su carta bagnata. Con ogni pressione, il pistone viene spinto contro la camera di compressione per inviare l’aria compressa al centro e far uscire l’inchiostro.

Lo speciale sistema AirPress Pen utilizza aria compressa per rilasciare l’inchiostro ad ogni clic. La parte gommata garantisce invece una presa comoda e sicura anche con mani bagnate o guanti. In più, è realizzata con una struttura super robusta, con una clip molto forte, pronta ad agganciarsi al meglio ovunque desideri. Disponibile in nove colori: rosso, lime, giallo, azzurro, trasparente, bianco, nero, blu, arancione.

Ricaricabile (anche le ricariche sono disponibili su Amazon), la AirPress Pen è il gadget perfetto: la penna da utilizzare senza problemi in contesti normali, che però da il meglio quando altri prodotti non funzionerebbero. Grazie allo sconto del momento, puoi portarla a casa a 10€ circa seguendo questo link e completando l’ordine al volo. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.