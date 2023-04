AirTag in confezione da 4, sconto vertiginoso su Amazon: corri o rimarrai a bocca asciutta

Sono piccoli e rotondi e se hai un iPhone o un iPad sono anche indispensabili. Perché rappresentano un modo intelligente per tenere traccia dei tuoi dispositivi smarriti. Le AirTag sono infatti un dispositivo pensato proprio per la geolocalizzazione degli oggetti e quindi per “impedirne” la perdita rendendone facile il ritrovamento. Sfruttando una funzionalità di iOS e la rete di dispositivi Apple nel mondo, infatti, Cupertino ha creato un tracker Bluetooth facile da configurare e utilizzare, e che in questo momento è venduto su Amazon in una nuova confezione da QUATTRO a soli 99 euro (anziché 129€). Il tutto con le spese di spedizioni gratuite grazie a Prime.

Apple AirTag, pack da 4 in offerta su Amazon

Non fatevi spaventare dal prezzo scontato di questo accessorio tech: di base non è basso, com’è logico aspettarsi da un prodotto Apple, quindi per apprezzare appieno l’offerta bisogna tenere in considerazione questi fattori. Ad ogni modo, simile a Tile, un device analogo molto in moda negli stati uniti, il dispositivo di Apple misura pochi centimetri e può essere posizionato pressoché ovunque. Con AirTag è dunque facilissimo non perdere mai di vista le tue cose. Agganciane uno alle chiavi, infilane un altro nello zaino e via: eccoli apparire nell’app Dov’è, la stessa che già usi per localizzare i tuoi dispositivi Apple e rintracciare i tuoi amici e familiari.

Hai perso il portafoglio? Nessun problema, con AirTag. Apri il nuovo pannello Oggetti dell’app Dov’è e fai suonare l’altoparlante integrato nell’AirTag. Oppure puoi dire semplicemente: “Ehi Siri, trovami il portafoglio”. Se è vicino, per esempio sotto il divano o nella stanza accanto, ti basterà seguire il suono per scovarlo. Se l’AirTag è nelle vicinanze, la funzione “Posizione precisa” sul tuo iPhone può guidarti al punto esatto in cui si trova. Grazie alla tecnologia Ultra Wideband vedrai la direzione da seguire e la distanza esatta.

Se hai lasciato qualcosa in un posto lontano, per esempio al parco o in palestra, puoi comunque localizzare il tuo AirTag usando la rete Dov’è: è formata da centinaia di milioni di iPhone, iPad e Mac in tutto il mondo, ed è un sistema progettato per tenere la tua privacy sempre al sicuro. AirTag è infatti progettato per scoraggiare tracciamenti indesiderati. Se l’AirTag di un’altra persona finisce per sbaglio tra le tue cose, il tuo iPhone si accorge che si sta spostando con te e ti avvisa. Dopo un po’, se non l’hai ancora trovato, l’AirTag inizierà a suonare per farsi sentire. Compralo su Amazon a 99€ Le Apple AirTag sono quindi utili in molte occasioni e grazie all’offerta di oggi su Amazon, volendo potete acquistarne diversi così da poter fare scorta e magari collegarle al vostro mazzo di chiavi, alla bici o all’iPhone, giusto per fare alcuni esempi. Ma fate in fretta prima che questa offerta termini: la potete trovare qui dove potete acquistare un AirTag a soli 99€.

