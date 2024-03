AirTag trema: ecco l'offerta che ti fa comprare ben quattro alternative!

L’AirTag è senza dubbio uno di quei prodotti Apple ben riusciti. C’è chi non può proprio più farne a meno e chi, invece, lo vorrebbe, ma non lo acquista perchè pensa che costi troppo. Ecco quindi un’offerta che vi permetterà di entrare nel mondo di questo magnifico accessorio, ma che non è un AirTag! Si tratta dello SmartTrack di eufy: funziona con l’app Dov’è e sfrutta la rete di Apple. Quanto costa? Oggi il pack da 4 costa solo 55,99€ grazie alla promo Amazon che lo sconta del 6%.

AirTag? No grazie! Ecco la proposta di eufy!

Come detto in apertura, l’accessorio Apple in questione non è molto economico. Svolge tuttavia una funzione che, per moltissimi, è considerata molto importante. Fortunatamente, il mercato propone molte alternative che, grazie alle possibilità offerte dalla stessa Apple, sono senza dubbio interessantissime.

Parliamo nel concreto di eufy SmartTrack: un tracker che può essere collegato al portachiavi e può aiutarvi a non perdere più questi oggetti. A differenza di AirTag, presenta un piccolo cerchietto nel quale poter inserire l’anello delle chiavi stesso: questo consente ovviamente di non acquistare portachiavi aggiuntivi per il device. Così come per il modello originale, anche questo funziona esclusivamente con l’app Dov’è.

Per impostarlo, basta seguire le istruzioni contenute in scatola. Altra funzionalità interessante è quella offerta dal tastino posto sul corpo del device. Se premuto, permette di rintracciare in un baleno il proprio iPhone. Lo smartphone suonerà anche se dovesse trovarsi in modalità silenzioso. Ottima comodità da non sottovalutare.

Compra subito il pack che contiene ben 4 eufy SmartTrack: oggi questa alternativa ad AirTag costa solo 55,99€! Il risparmio è del 6% ed è davvero super interessante su Amazon! Non aspettare e approfitta subito della promo!

