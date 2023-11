Action cam Akaso a META' PREZZO! Sarai l'Indiana Jones dei Social!

Se ti piace riprenderti mentre fai sport estremi o anche semplicemente riprendere un bel panorama mentre sei in movimento senza che le immagini ne risentano, allora puoi approfittare di questa straordinaria offerta: AKASO V50 Elite, Action Cam Native 4K/60FPS, con risoluzione 20MP e WiFi incluso, oltre a essere Subacquea fino a 40 metri, ovviamente Impermeabile, con Touch Screen, Comandi Vocali, 8xZoom, Angolo Variabile, Stabilizzatore EIS e un articolato Kit di Accessori ora la paghi a metà prezzo! Infatti, allo sconto già poderoso del 32% dovrai affiancarci un coupon del 20%, applicando una semplice spunta. Così riuscirai a pagarla solo 119 euro!

AKASO V50 Elite Action Cam: le caratteristiche

L’action cam V50 Elite con registrazione 4K/60fps, 4K/30fps, 2.7K/60fps, 2.7K/30fps, 1080P/120fps, 720P/240fps e 20MP foto, consente di acquisire video e foto FHD di alta qualità. Puoi controllare la tua action cam da 4k Wi-Fi con comandi vocali come “Action Start Video” e “Action Photo“. Quindi non dovrai usare le mani, il che è molto utile se le hai impegnate in altro. Con la funzione di stabilizzazione elettronica delle immagini (EIS) integrata della Elite V50 action cam, è possibile prevedere il movimento e correggere il movimento della fotocamera per ottenere immagini incredibilmente uniformi.

È possibile regolare l’angolo di vision tra Largo, Medio e Stretto. Ha anche la funzione di calibrazione della distorsione, che fornisce un miglioramento della distorsione dell’immagine. E’ dotata di una custodia impermeabile migliorata e può essere immersa a una profondità di 40 M per catturare tutti i dettagli delle tue avventure. Ideale per gli sport acquatici come nuoto, surf, immersioni, snorkeling, etc.

