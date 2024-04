Al clima pensaci prima: tantissimi condizionatori in offerta con la nuova promo di MediaWorld

Il clima impazzito degli ultimi anni non sembra promettere nulla di buono per la prossima volta. Una previsione facile da fare, quando a fine marzo si registrano 28 gradi in alcune città del Sud.

Il modo migliore per combattere l’afa estiva? Ancora una volta il condizionatore. A questo proposito, segnaliamo la nuova promozione di casa MediaWorld intitolata Al clima pensaci prima: un claim più che azzeccato, dal momento che se si vuole risparmiare è indispensabile muoversi con largo anticipo rispetto alla stagione più calda dell’anno.

I migliori condizionatori in offerta con la promozione Al clima pensaci prima del sito MediaWorld.it

Condizionatori fissi mono

Condizionatori fissi dual

Condizionatori fissi trial

La promozione di MediaWorld termina il prossimo 14 aprile. Tutte e tre le tipologie di condizionatori in offerta beneficiano della consegna gratuita, per cui puoi optare per la consegna a domicilio senza pagare nulla per le spese di spedizione.

A tutto questo si aggiungono poi i condizionatori portatili e i classici ventilatori, un’opzione che può fare comodo soprattutto nelle abitazioni più piccole. Anche in questo caso MediaWorld garantisce la consegna gratuita online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.