Al mare o in piscina: cover impermeabile iPhone, Samsung, Xiaomi a 11€

Ok, gli smartphone più moderni hanno il grado di impermeabilità certificato e potresti buttarli nella vasca da bagno senza ripensamenti ma… Ci fidiamo? Onestamente mi piace pensare che non si è mai troppo sicuri nella vita per questo a mare o in piscina ho sempre l’asciugamano a portata di mano se uso il telefono. Tuttavia c’è un modo per avere un po’ meno di ansia e si chiama “cover impermeabile“. Ne esistono a bizzeffe ma questa è eccezionale.

Compatibile con modelli Xiaomi, Samsung, Apple e tanti altri ancora, ti permette di avere il tuo amichetto al sicuro e di usarlo anche in acqua perché no, una foto un po’ in stile Instagram sta sempre bene. Con lo sconto del 30% su Amazon hai la possibilità di portarla a casa a soli 11,89€ quindi cosa stai aspettando? Collegati e completa l’acquisto.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Cover impermeabile per smartphone: il tuo alleato numero uno

Questa cover impermeabile è comoda, torna sempre utile ed è anche galleggiante così nei peggiori dei casi sai anche dove sta lo smartphone. Semplicissima da utilizzare, come ti ho detto è compatibile con svariati modelli e marchi quindi non avere paura. In linea di massima, ci entrano dentro tutti i telefoni che non superano i 6,7 pollici quindi anche se non trovi il tuo scritto, fai una ricerchina e ottieni la risposta.

Come si usa? Metti il telefono dentro, chiudi la zip e metti il laccio al collo. Fatto. Finito. Letteralmente.

Mentre il tuo amico è al sicuro all’interno puoi utilizzare tutte le funzioni. Sei tutelato fino a 30 metri di profondità e non hai problemi.

Insomma, cosa aspetti? Acquista immediatamente questa cover impermeabile universale su Amazon a soli 11,89€ con lo sconto del 30% ora in corso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.