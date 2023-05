Al polso metti OPPO BAND 2, il tuo assistente a soli 50€

Se vuoi uno smartwatch che non ti faccia dubitare neanche un secondo della sua intelligenza e utilità, OPPO Band 2 risponde proprio a questa necessità. In fin dei conti perché acquistarne uno che promette tanto e poi, nella sostanza, non ti offre nulla? Con questo modello hai un mondo al polso.

Collegati ora su Amazon dove hai un incredibile sconto del 29% che ti aspetta. Il prezzo crolla ad appena 49,99€ e risparmi una ventina di euro. Aggiungilo al carrello prima che sia troppo tardi.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

OPPO Band 2: lo smartwatch che al polso è una favola

I tuoi sogni possono diventare realtà con una spesa minima. Lo so che hai sempre sognato di poter alzare il polso e avere una visione completa di ciò che succede all’interno del tuo corpo quindi perché farne a meno quando OPPO Band 2 ti offre questo e molto di più?

Display luminoso, a colori e AMOLED così non hai dubbi sulla qualità. Personalizzi il quadrante e con un dito scorri nel menù dove trovi funzioni per la salute, lo sport e la vita quotidiana.

In merito alle Prime ti faccio sapere che sono integrati sensori per la frequenza cardiaca, per il monitoraggio del sonno e anche per i livelli di ossigeno nel sangue. Le modalità sportive, invece, sono più di 100 per non andare stretto.

Pensa che è anche impermeabile fino a 50 metri di profondità e che ha una batteria che dura fino a 14 giorni con una sola carica.

Compatibile sia con smartphone Android che iOS, è perfetto in tutte e per tutto.

