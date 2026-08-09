Aldi ci salva l'estate: il raffrescatore ad aria a meno di 10 euro praticamente è un regalo

Va detto subito, però: non è un condizionatore. È un apparecchio da appoggio, utile a breve distanza.

Il raffrescatore Ambiano sarà in vendita nei punti vendita Aldi da mercoledì 5 agosto, come indicato nel volantino della catena. Il prezzo è di 9,99 euro, al posto di 14,99 euro: lo sconto segnalato è del 33%. Una cifra che lo mette nella fascia più economica tra i piccoli dispositivi da scrivania. Come spesso accade con le offerte da volantino, la disponibilità dipende dai singoli negozi. Chi è interessato dovrà quindi controllare nel punto vendita più vicino, perché al momento non ci sono indicazioni su eventuali riassortimenti.

Il modello è proposto in più colori e ha dimensioni compatte: 175 x 160 x 175 millimetri. Misure da comodino, da tavolo della cucina o da postazione di lavoro, più che da salotto. La logica è semplice: serve per avere aria fresca addosso, non per abbassare la temperatura di una stanza intera. È il punto da tenere a mente prima dell’acquisto.

Raffrescamento evaporativo e serbatoio da 700 ml: come lavora

Il funzionamento si basa sul raffrescamento evaporativo. In pratica, l’aria passa attraverso un filtro o un elemento bagnato e viene rimessa in circolo più fresca e più umida. Nel caso del modello Ambiano, tutto parte da un serbatoio estraibile da 700 millilitri, da riempire con acqua prima dell’uso. L’effetto si sente soprattutto se il dispositivo è puntato verso il viso, le mani o la parte alta del corpo.

Un mini raffrescatore d’aria da banco esposto su uno scaffale, esempio di gadget economico contro il caldo.

Ci sono però limiti piuttosto chiari. Un raffrescatore evaporativo non lavora come un climatizzatore con compressore e gas refrigerante: non permette di impostare una temperatura, non toglie umidità e non raffredda un’intera stanza. Se l’aria è già molto umida, la resa può calare, perché assorbe meno altra umidità. In una stanza più secca, vicino al letto o alla scrivania, può invece dare un sollievo percepibile. Piccolo, ma reale.

Tre velocità e LED a 7 colori: cosa offre il mini raffrescatore Ambiano

Il mini raffrescatore Aldi ha tre modalità di ventilazione, per regolare il flusso d’aria a seconda del momento. La velocità più bassa può bastare mentre si legge o la sera, quella più alta può essere più utile davanti al computer, magari in una stanza esposta al sole. Nel materiale promozionale, però, non compaiono dati su potenza, rumorosità o durata con un pieno d’acqua. Per ora, quindi, il giudizio si ferma alle caratteristiche dichiarate.

C’è anche un dettaglio più estetico: la luce LED regolabile in 7 colori. Non è l’elemento decisivo, ma può interessare chi pensa di usarlo su un comodino o in una cameretta. Resta da vedere, una volta acceso dal vivo, quanto sia discreta la luce durante la notte. Il formato compatto resta comunque il suo punto più evidente: si prende, si sposta, si riempie. E si usa dove serve.

Quando conviene davvero rispetto a ventilatori e climatizzatori portatili

Il raffrescatore Ambiano da 9,99 euro può avere senso per chi cerca un apparecchio economico, personale e da usare a distanza ravvicinata: davanti al portatile, vicino al divano, sul comodino prima di dormire. Rispetto a un ventilatore tradizionale, aggiunge l’effetto dell’acqua e quindi una sensazione più fresca, almeno nelle condizioni giuste. Rispetto a un climatizzatore portatile, però, il confronto cambia del tutto: costa molto meno, consuma presumibilmente meno, ma non può sostituirlo se l’obiettivo è raffreddare una stanza.

Sul mercato ci sono alternative più costose, dai piccoli climatizzatori ai raffrescatori da tavolo venduti online, spesso con funzioni in più come timer, rotazione o più livelli di regolazione. Alcuni modelli citati dai comparatori spagnoli superano i 30 euro, altri vanno oltre i 100 euro, a seconda di marchio e dotazione. La forza dell’offerta Aldi sta nel prezzo: meno di 10 euro per un dispositivo essenziale, senza grandi promesse. Per chi vuole solo un getto d’aria fresca da vicino, può bastare. Per il caldo pesante di una stanza chiusa, no.