Aldi scatenata: ti raffredda casa a un prezzo folle, con meno di 30 euro te lo porti a casa e dici addio al caldo

ALDI prova a giocare d’anticipo sul caldo e da giovedì 23 luglio 2026 porterà nei punti vendita italiani tre prodotti AMBIANO pensati per rinfrescare casa senza spendere troppo.

Tutti sotto i 30 euro, tutti nelle nuove Offerte settimanali e disponibili fino a esaurimento scorte. Non sono climatizzatori, certo. Ma per chi cerca un po’ d’aria fresca in camera, in salotto o sulla scrivania, la proposta è chiara: prezzi bassi, funzioni semplici e qualche extra, dalle luci LED al telecomando incluso su due modelli.

Raffreddatore d’aria AMBIANO a 12,99€: serbatoio, touch e luci LED

Il pezzo più economico della nuova offerta è il raffreddatore d’aria AMBIANO, in vendita da ALDI a 12,99 euro dal 23 luglio. Non va confuso con un condizionatore: è un piccolo apparecchio pensato per muovere aria più fresca a distanza ravvicinata, sulla scrivania, sul comodino o in una stanza piccola. Ha 3 velocità, un pannello di comando touch e un serbatoio rimovibile per l’acqua con riempimento dall’alto. Insomma, pochi passaggi e niente complicazioni.

C’è anche la modalità di variazione cromatica automatica, più da luce d’atmosfera che da elettrodomestico classico. Le luci LED possono fare comodo la sera, in camera o magari durante una cena in balcone. Il prezzo resta il vero richiamo: sotto i tredici euro, fino a esaurimento scorte, è una soluzione rapida per affrontare le giornate più afose.

Ventilatore a piantana AMBIANO a 24,99€: telecomando, oscillazione e altezza regolabile

Per chi vuole un flusso d’aria più tradizionale, ALDI propone anche il ventilatore a piantana AMBIANO, al prezzo di 24,99 euro. Arriva nelle colorazioni Bianco e Nero, dettaglio non da poco se deve restare in vista per tutta l’estate, tra salotto e camera da letto. Il modello offre 3 livelli di velocità, inclinazione regolabile e oscillazione, così l’aria si distribuisce meglio senza dover spostare continuamente il ventilatore. L’altezza dichiarata è di circa 131 centimetri e il design prevede 7 pale.

In confezione c’è anche il telecomando, comodo quando l’apparecchio è vicino al divano o ai piedi del letto. A questa cifra non è un dettaglio così scontato. La logica è semplice: spesa contenuta, uso immediato e poche cose da capire prima di accenderlo.

Ventilatore di design AMBIANO a 29,99€: senza pale, RGB e garanzia di 3 anni

Il terzo prodotto è il più caro del gruppo, ma resta appena sotto la soglia dei 30 euro. Il ventilatore di design AMBIANO sarà venduto a 29,99 euro e punta su un formato che richiama i modelli senza pale, diventati molto diffusi negli ultimi anni e spesso legati a prezzi ben più alti. Le dimensioni indicate sono 57 x 20,5 x 20,5 centimetri: un apparecchio compatto, da sistemare su un mobile, su una scrivania grande o in un angolo della stanza.

Anche qui troviamo il telecomando, insieme a un cavo da 2 metri, utile quando la presa non è proprio a portata di mano. C’è poi il pulsante RGB, che permette di gestire l’illuminazione LED a 7 colori. Non abbassa la temperatura della stanza, ma può renderlo più adatto a camere, studi domestici o postazioni gaming. ALDI segnala anche una garanzia di 3 anni, dettaglio che può contare al momento della scelta. Tutti e tre i prodotti saranno disponibili dal 23 luglio 2026, con la formula ormai nota: fino a esaurimento scorte.