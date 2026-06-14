Alexa+ alla prova: Amazon trasforma l’assistente vocale in un’AI domestica, ma la velocità resta il punto debole

L’idea è chiara: trasformare gli speaker Echo e i dispositivi compatibili in qualcosa di più vicino a una AI domestica, capace di conversare, ricordare, gestire la smart home e dialogare con servizi esterni. Dopo anni di piccoli aggiornamenti, Amazon prova a cambiare passo: Alexa non è più solo la voce a cui chiedere di accendere una luce o mettere un timer, ma un sistema basato su intelligenza artificiale generativa, memoria e comandi in più passaggi. La prova in early access, però, lascia emergere subito il punto critico: quando deve ragionare di più, non sempre risponde in fretta.

Dalla parola chiave alla conversazione: Alexa+ prova a parlare davvero

La prima differenza, usando Alexa+ per qualche giorno, si nota subito: si passa dai comandi secchi a una conversazione continua. Con la vecchia Alexa bisognava ripartire quasi sempre da capo: “Alexa, accendi la luce”, poi “Alexa, abbassa il volume”, poi “Alexa, imposta un timer”. Tutto molto ordinato, sì, ma anche un po’ rigido. Qui Amazon prova a tenere il filo del discorso. L’utente può correggere, aggiungere un dettaglio, cambiare idea senza ripetere ogni volta tutta la richiesta. Frasi come “no, aspetta, metti la luce più calda” oppure “fallo solo in soggiorno” suonano più naturali, meno da manuale.

È il punto in cui Alexa+ cambia faccia: non sembra più soltanto un telecomando vocale, ma un assistente che tenta di seguire il ragionamento. Secondo Amazon, il merito è dei nuovi modelli AI e di una migliore comprensione del linguaggio. Nella pratica funziona bene quando l’intenzione viene capita al volo. Se invece il sistema esita, il ritmo si rompe.

Smart home più naturale: luci, routine e robot aspirapolvere comandati a voce

Il terreno più solido per Alexa+ resta la casa intelligente. Non sorprende: Amazon qui gioca in casa, tra Echo, lampadine, prese, videocamere, termostati e robot compatibili. La novità non è accendere o spegnere un dispositivo, cosa che Alexa fa da anni. Il salto sta nel modo in cui l’assistente interpreta richieste meno tecniche. Se si dice “c’è sporco davanti ai fornelli, fai pulire lì”, un robot aspirapolvere con mappatura avanzata può capire che deve intervenire in una zona precisa della cucina, senza avviare per forza la pulizia dell’intera stanza. Lo stesso vale per luci e routine: “prepara il salotto per vedere un film” può voler dire luci più basse, televisore acceso e magari tende chiuse, se la casa è configurata per farlo.

Non sempre va tutto liscio al primo tentativo. Molto dipende dai dispositivi, dai collegamenti tra i servizi e da come sono state impostate le stanze nell’app. Però il cambio di approccio si vede: la smart home non risponde più solo a parole chiave rigide, ma prova a capire intenzioni più vicine al modo in cui si parla davvero in casa.

Memoria e servizi esterni: Alexa+ entra nel campo degli assistenti AI

La parte più ambiziosa di Alexa+ è quella che Amazon descrive come più “agentica”: in pratica, la capacità dell’assistente di compiere azioni più complesse, mettendo insieme informazioni, preferenze personali e servizi di terze parti. Alexa può ricordare alcune indicazioni dell’utente, come abitudini alimentari, interessi ricorrenti o necessità familiari, e usarle in seguito per proporre ricette, ristoranti o attività più adatte. Se una persona dice di essere vegetariana, per esempio, il sistema dovrebbe tenerne conto quando suggerisce una cena fuori. La stessa logica riguarda anche documenti, testi e contenuti condivisi tramite app: Alexa può riassumere, spiegare o tirare fuori le informazioni principali.

Amazon cita inoltre casi legati a prenotazioni, organizzazione della giornata e ricerche legate alla situazione, attraverso partner collegati. La direzione è evidente: portare Alexa nel territorio degli assistenti AI moderni, ma dentro l’ecosistema domestico e commerciale di Amazon. Qui, però, entra in gioco anche la fiducia. Più l’assistente ricorda e agisce, più diventano importanti la chiarezza sui dati, i controlli per l’utente e la possibilità di modificare o cancellare ciò che viene conservato.

Prezzo e disponibilità in Italia: il vero nodo resta la reattività

In Italia Alexa+ è disponibile in accesso anticipato sui dispositivi compatibili, con una formula molto legata all’universo Amazon. Durante l’early access il servizio è gratuito; poi, secondo quanto comunicato dalla società, costerà 22,99 euro al mese per chi non ha Prime, mentre sarà incluso per gli abbonati Amazon Prime. La scelta è chiara: fare di Prime il centro dei servizi digitali e domestici dell’azienda. Il limite più evidente, per ora, resta la reattività. In diverse situazioni la risposta arriva dopo qualche secondo, soprattutto quando la richiesta richiede più passaggi o una lettura del contesto. E per un assistente vocale non è un dettaglio: se l’attesa si allunga, la conversazione perde naturalezza.

Alcuni comandi vengono eseguiti bene, altri chiedono conferme o risultano meno fluidi del previsto. È il prezzo di una piattaforma ancora in sviluppo. Alexa+ indica una strada credibile per il futuro della AI domestica, ma deve ancora dimostrare di saper tenere insieme comprensione avanzata, affidabilità e velocità nell’uso di tutti i giorni. Solo allora il salto rispetto alla vecchia Alexa sarà davvero evidente.