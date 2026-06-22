Alexa, anche se rifiuti l’abbonamento stai pagando lo stesso: il prezzo nascosto dell’assistente vocale

Tuttavia, dietro questa apparente semplicità si nasconde un aspetto spesso trascurato: il consumo energetico costante, anche quando non li stiamo utilizzando attivamente.

Molti utenti credono che un dispositivo inattivo non abbia costi significativi, ma la realtà è diversa. Uno smart speaker resta sempre acceso, in ascolto della parola di attivazione, con microfono, processore e connessione di rete operativi 24 ore su 24. Questo comporta un assorbimento continuo di energia, generalmente nell’ordine di pochi watt, che però non si azzera mai.

Il consumo invisibile di Alexa e degli smart speaker sempre attivi

Il punto centrale riguarda proprio il concetto di “standby intelligente”. A differenza di altri elettrodomestici, Alexa non si spegne mai davvero, perché deve essere pronta a rispondere in qualsiasi momento. Questo comporta un consumo costante che, su base annuale, si traduce in pochi euro per singolo dispositivo.

Le stime più recenti indicano che un singolo smart speaker può incidere sulla bolletta per una cifra apparentemente minima, ma che diventa rilevante se moltiplicata per più dispositivi presenti in casa. Oggi, infatti, una famiglia media può avere più assistenti vocali, smart TV, videocamere e altri oggetti connessi sempre attivi.

Il vero problema non è il singolo dispositivo, ma l’insieme. Ogni apparecchio connesso consuma energia anche quando non viene utilizzato: televisori in standby, console da gioco, stampanti, router e caricabatterie sempre collegati contribuiscono a un consumo silenzioso ma continuo.

Sommando tutti questi elementi, il costo annuo può crescere fino a diventare non più trascurabile. In alcune abitazioni dotate di numerosi dispositivi smart, l’impatto complessivo può raggiungere cifre a doppia cifra ogni anno. Non si tratta di importi enormi, ma sufficienti a far riflettere sull’efficienza della gestione energetica domestica.

Perché il vero prezzo di Alexa non è l’abbonamento

Un altro aspetto spesso ignorato è che il costo non riguarda solo eventuali servizi premium, ma soprattutto il funzionamento stesso del dispositivo. Anche senza abbonamenti o utilizzo intensivo, il semplice fatto di tenerlo collegato alla rete elettrica genera una spesa costante nel tempo.

Per questo motivo si sta diffondendo l’uso di prese intelligenti e sistemi di spegnimento programmato, che permettono di ridurre i consumi nelle ore in cui la casa è vuota o durante la notte. Il risparmio non è enorme per il singolo dispositivo, ma diventa significativo quando si applica all’intero ecosistema domestico.

Alexa e gli altri assistenti vocali non hanno un costo diretto elevato, ma rappresentano un esempio perfetto di come la tecnologia “sempre accesa” generi una spesa nascosta e continua. In una casa sempre più connessa, il vero tema non è rinunciare alla domotica, ma imparare a gestirla in modo più consapevole ed efficiente.