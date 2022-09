Alexa Echo Dot di 3° generazione: sta andando a ruba (-40%)

Amazon Alexa è tra gli assistenti vocali per la smart home più famosi e venduti al mondo, in particolare il modello Echo Dot di 3° generazione è il modello più venduto in assoluto da parte del noto colosso americano. Il Perché è abbastanza semplice, gli assistenti Alexa sono compatibili con la maggior parte dei dispositivi tech al mondo, inoltre Amazon garantisce tramite il suo e-commerce un’assistenza di tutto rispetto. Come non citare anche la loro famosa politica: soddisfatti o rimborsati – avete 30 giorni di tempo per decidere se volete fare il reso di un prodotto acquistato direttamente da loro. Oggi il loro famoso assistente vocale, l’Echo Dot di 3° generazione è in super sconto del 40 %, lo potete acquistare a soli 29,99 €. Sono queste le offerte da non farsi scappare.

Echo Dot di 3° generazione: l’assistente Alexa più venduto

Questo è il momento giusto per rendere più smart la vostra casa. Approfittate di questa offerta incredibile ed acquistate l’Amazon Alexa Echo Dot per tenere sotto controllo tutti i dispositivi smart della vostra casa come: lampadine, televisori, frigoriferi, telecamere e molto altro ancora. Potete tenere sotto controllo l’intera casa con il comando della vostra sola voce. Potete chiedere ad Alexa di impostare una sveglia, accendere le luci pre impostante, far partire la vostra canzone preferita all’impianto stereo e molto altro ancora. Con la funzione Drop In, potete anche chiamare immediatamente un dispositivo Echo compatibile che si trova in un’altra stanza.

Questi sono solo alcuni banali esempi di quelle che sono le diverse decine di migliaia di possibilità disponibili grazie a questo assistente vocale. Potete anche controllarla e configurarla direttamente dal vostro smartphone tramite l’app dedicata. Amazon Alexa Echo Dot di 3° generazione è in super sconto sul loro sito a soli 29,99 €. Approfittate di questa offerta finché potete, non capitano tutti i giorni occasioni del genere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.