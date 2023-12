Alexa, GPS, design, SpO2 e molto altro: Amazfit GTR 4 costa POCO

C’è davvero poco da dire su questa splendida occasione di Amazon in ambito wearable: l’ottimo Amazfit GTR 4 è un vero best buy al prezzo in cui è venduto quest’oggi. Infatti, spendendo la cifra shock di appena 229€, hai la possibilità di allacciare al polso un wearable che non ha assolutamente niente di meno rispetto ai più blasonati device di fascia premium.

Innanzitutto, il design: basta un rapido sguardo all’immagine sottostante per riconoscere la classe e lo stile dello smartwatch a marchio Amazfit. La cassa circolare monta un bellissimo pannello touch AMOLED, mentre al lato destro della ghiera sono presenti due tasti fisici per controllare rapidamente numerose funzionalità smart.

L’eccellente smartwatch di fascia alta Amazfit GTR 4 costa una sciocchezza su Amazon

Parlando proprio delle feature intelligenti, scopriamo che Amazfit GTR 4 monta un modulo GPS indipendente a 6 posizioni satellitari, integra Amazon Alexa e numerosissime funzionalità smart, presenta un modulo HR in grado di registrare la frequenza cardiaca e anche la SpO2 (concentrazione di ossigeno nel sangue). Inoltre, proprio come i migliori fitness tracker del momento, lo smartwatch è in grado di registrare le informazioni più importanti relative a più di 150 modalità sportive differenti (al chiuso e all’aperto).

Non farti prendere sprovvisto e metti al sicuro questa grandiosa occasione di Amazon sullo smartwatch Amazfit; se fai in fretta, inoltre, hai la possibilità di riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

