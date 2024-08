ALEXA IN AUTO con te con Echo Auto 2 a quasi META' PREZZO

Stai programmando un lungo viaggio in macchina? Per spostarti sempre nella massima sicurezza e comodità, approfitta della super offerta sull’Echo Auto (2ª generazione)! Oggi lo trovi su Amazon a soli 39 euro con uno sconto del 43%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Cosa aspetti? Cogli l’occasione al volo, potrebbe terminare a breve!

Echo Auto (2ª generazione): funzionalità e modalità di utilizzo

L’Echo Auto (2ª generazione) è un gadget tech di ultimissima generazione che ti supporterà nei tuoi lunghi viaggi in auto.

Questo gioiellino è perfetto per i veicoli che non dispongono di un assistente vocale integrato: sfruttandolo potrai abilitare le funzionalità dell’utilizzo di Alexa a mani libere come riprodurre musica, effettuare chiamate, rispondere ai messaggi e altro ancora.

Si caratterizza per un design super sottile così da posizionarlo ovunque in auto, e per 5 microfoni integrati: in questo modo Alexa è in grado di sentirti nonostante la musica, l’aria condizionata o i rumori del traffico. Tra l’altro il mini dispositivo include un caricatore rapido per auto, per ricaricare il telefono in viaggio ed averlo sempre pronto all’uso.

La modalità di utilizzo è semplicissima: bastano i tuoi comandi vocali per riprodurre playlist da Amazon Music, Apple Music, Spotify e altri servizi musicali oppure stazioni radio in diretta. Allo stesso modo potrai effettuare una telefonata, chiamare con Drop In su un dispositivo Echo compatibile a casa o trasmettere un annuncio.

Oggi l’Echo Auto (2ª generazione) lo trovi su Amazon a soli 39 euro con uno sconto del 43%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Cosa aspetti? Cogli l’occasione al volo, potrebbe terminare a breve!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.