Alexa Pro, il nuovo telecomando vocale PREMIUM: prezzo di lancio incredibile

Amazon ha annunciato ieri diversi nuovi prodotti, compreso un nuovo quanto potente telecomando vocale Alexa Pro. Un dispositivo premium che include la nuova funzionalità "Trova il mio telecomando" e l'opzione "Pulsanti Personalizzabili".

Telecomando vocale Alexa Pro, super funzionale ed economico

Per i clienti che desiderano utilizzarlo, il telecomando vocale Alexa Pro è stato pensato per aiutarli a passare più tempo allo streaming piuttosto che alla ricerca del telecomando. Grazie alla nuova funzione di ricerca del telecomando basta dire semplicemente “Alexa, trova il mio telecomando” o usare il pulsante Remote Finder dedicato nell’app Fire TV e l’altoparlante integrato nel telecomando Alexa Pro emetterà un suono per attirare la tua attenzione. La funzionalità ha un raggio d’azione fino a 10 metri ed è necessario che il dispositivo Fire TV sia acceso.

Due nuovi pulsanti personalizzabili rendono più semplice e veloce l’accesso ai contenuti preferiti e ai comandi di Alexa. È possibile personalizzare il telecomando programmando questi pulsanti per creare scorciatoie a portata di un click alle app preferite, ai canali e a tutto ciò che Alexa è in grado di fare. Ad esempio, si può scegliere di programmare un pulsante in modo che Alexa abbassi le luci, controlli il meteo o avvii la routine della serata film. In alternativa, assegna a questi pulsanti i tuoi comandi di Alexa più utilizzati: accendi le luci intelligenti compatibili o guarda la videocamera Ring con un semplice tocco.

Il telecomando vocale Alexa Pro include anche una retroilluminazione attivata dal movimento, che illumina automaticamente i pulsanti quando viene sollevato in ambienti con poca luce. Il dispositivo è compatibile con la maggior parte dei lettori multimediali Fire TV, con diverse TV, soundbar e ricevitori A/V. Prima di procedere con l’acquisto, ti consigliamo di consultare questa guida e verificare la compatibilità. Un prodotto super utile per gli appassionati, che costa anche relativamente poco: appena 39€ per avere tutto questo ben di Dio, e con le spedizioni rapide, sicure e veloci di Prime.

