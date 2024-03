Alimentatore USB-C con 4 PORTE mai così economico: usa il COUPON (-30%)

Amazon ha deciso ancora una volta di fare le cose in grande. Se sei alla ricerca di un nuovo alimentatore per il tuo smartphone, PC, tablet o altro dispositivo tech a tuo piacimento, allora c’è l’occasione perfetta per te. Il portale di e-commerce ha reso disponibile il potentissimo caricatore AVUMDA da 70W con 4 porte USB-C ad prezzo folle. Grazie al coupon del 30% da applicare, lo andrai a pagare solamente 28 euro! Con la spedizione gratuita e garantita in un giorno, è l’occasione perfetta per non doverti più preoccupare dell’autonomia dei tuoi device tech.

Dock di ricarica USB-C: il coupon del 30% da non farsi scappare

Dotato di 2 porte USB-C 3.0 e 2 porte USB-A PD, questo alimentatore rapido è tutto ciò che stavi cercando per poter avere il massimo dell’autonomia sempre a tua disposizione. Puoi infatti sfruttarlo per smartphone, tablet, laptop e tanto altro. Avendo ben 70W disponibili, c’è un sistema che consente l’erogazione intelligente dell’energia senza danni o surriscaldamenti.

Compatibile con i principali modelli di MacBook Pro ed Air, iPad Pro ed Air, iPhone fino all’XR, Samsung Galaxy Tab, Steam Deck, Nintendo Switch e tanti altri, non ti farà più mancare nulla. È molto compatto e facile da trasportare con te, se ne hai bisogno per un viaggio in treno, per una notte in hotel, per passare del tempo in aeroporto e via dicendo. Un solo adattatore per risolvere ogni tua esigenza. All’interno della confezione troverai già un cavo CA staccabile da 1 metro ed un cavo di ricarica da USB-C a USB-C lungo 1,8 metri con 100W massimi di supporto.

Approfittane oggi stesso, il coupon del 30% sembra chiamare proprio te! Un risparmio unico nel suo genere per uno dei prodotti tech più performanti e di livello che si trovano oggi su Amazon. È un vero e proprio furto, 28 euro e godrai di autonomia illimitata per tutti i tuoi device.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.