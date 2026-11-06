Questi alimenti non andrebbero mai messi all'interno del frullatore

Non per pignoleria, ma perché un errore banale può portare a guasti al motore, lame rovinate e, nei casi peggiori, incidenti in cucina, con ustioni o fuoriuscite improvvise. Il punto non è solo la riuscita della ricetta. Un bicchiere troppo pieno, un ingrediente troppo duro o un liquido troppo caldo mettono alla prova limiti tecnici precisi. Limiti che spesso sono indicati nelle istruzioni. Solo che, il più delle volte, si leggono di corsa. O non si leggono proprio.

Il primo divieto riguarda i liquidi bollenti nei bicchieri sigillati, soprattutto nei frullatori personali a estrazione, quelli con il contenitore che si avvita direttamente sul gruppo lame. Nei manuali di marchi come NutriBullet e Ninja è indicato chiaramente: niente zuppe, creme o bevande appena tolte dal fuoco dentro recipienti chiusi. Il motivo è semplice. Il calore produce vapore, il vapore fa salire la pressione interna e, se non c’è una valvola di sfogo, il bicchiere può aprirsi di colpo o rompersi.

Il problema non è soltanto rovinare l’attacco o la guarnizione. Il contenuto caldo può schizzare sul viso, sulle mani o sul piano di lavoro, causando ustioni. Per le preparazioni calde, aziende come Vitamix e KitchenAid prevedono invece caraffe grandi con coperchi ventilati, pensate proprio per far uscire parte del vapore mentre il frullatore è in funzione. Sembra un dettaglio. Ma quando il liquido supera certe temperature, fa tutta la differenza.

Ghiaccio e surgelati senza liquidi: così lame e motore vanno sotto sforzo

Un altro errore molto comune è mettere nel bicchiere ghiaccio solido, frutta congelata o verdure dure senza aggiungere una base liquida. Nei documenti tecnici di Ninja e Oster viene spiegato che, senza acqua, latte, yogurt o un altro liquido capace di creare il vortice, gli ingredienti non girano come dovrebbero. Restano bloccati, oppure rimbalzano contro le pareti. A quel punto le lame lavorano male, a scatti, e il motore viene costretto a uno sforzo superiore al previsto.

Un frullatore personale con condensa nel bicchiere sigillato, esempio dei rischi legati a liquidi caldi e pressione.

Le conseguenze possono essere due. Da un lato le lame in acciaio rischiano di deformarsi o perdere il filo. Dall’altro il motore può surriscaldarsi fino a far scattare i sistemi di protezione. Nei casi più seri, soprattutto se l’apparecchio viene usato a lungo senza pause, può danneggiarsi anche la bobina. Per questo i produttori consigliano di aggiungere sempre una quantità adeguata di liquido, non superare il limite indicato sul bicchiere e tagliare i surgelati più grandi prima di avviare il frullatore. Pochi secondi in più, molti rischi in meno.

Caffè, spezie e impasti densi: quando servono accessori diversi

Anche grani di caffè, pepe intero e spezie dure non andrebbero lavorati con le lame standard, quelle pensate per frullati e ingredienti umidi. NutriBullet, nelle istruzioni, precisa che le lame di estrazione non sono fatte per macinare a secco. La frizione può rigare i bicchieri in plastica, come tritan o policarbonato, e consumare prima il bordo delle lame. Per questi usi servono accessori dedicati, le cosiddette milling blades, lame piatte da macinazione.

Lo stesso vale per le preparazioni molto dense. KitchenAid e Vitamix avvertono che il frullatore non è lo strumento più adatto per impastare o per trasformare le patate lesse in purè. In cucina il risultato rischia di essere pessimo: l’alta velocità rompe le cellule della patata e libera troppo amido, creando una massa collosa.

Dal punto di vista tecnico, invece, un composto denso rallenta le lame, blocca l’albero centrale e può far scattare lo spegnimento per sovraccarico termico. Con alimenti fibrosi come sedano e zenzero, il consiglio è tagliare tutto in pezzi piccoli: le fibre lunghe possono avvolgersi intorno all’asse delle lame e aumentare la resistenza.

Pulizia, guarnizioni e manutenzione: le regole che allungano la vita del frullatore

La pulizia del frullatore conta quanto l’uso corretto degli ingredienti. Secondo le indicazioni di aziende come Oster, prima di lavare l’apparecchio bisogna staccare la spina, rimuovere il bicchiere, le lame e le guarnizioni in gomma, poi lavare i pezzi separatamente con acqua tiepida, detergente delicato e una spugna non abrasiva. La base con il motore, invece, non va mai immersa in acqua. Si passa con un panno umido, facendo attenzione alle fessure di ventilazione.

C’è poi un dettaglio spesso trascurato: l’anello di tenuta. Se la guarnizione è consumata, montata male o allentata, possono comparire perdite che finiscono sul blocco motore o sul piano della cucina. Dopo il lavaggio, i componenti devono asciugare bene all’aria prima di essere rimontati, anche per evitare cattivi odori. Se il frullatore perde potenza dopo più cicli consecutivi, i produttori consigliano di fermarsi e lasciar raffreddare il motore. Se invece non si accende, la prima cosa da controllare è la presa e il collegamento elettrico. In assenza di segnali, come una spia che lampeggia, Oster invita a rivolgersi a un centro assistenza autorizzato. Meglio non improvvisare.